به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی روز یکشنبه در بازدید رئیس و جمعی از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم،اظهار داشت: در جنگهای تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، نقش زنان از پشتیبانی صرف به هدایتگری ارتقا یافت و حضور پرشور جوانان و مردان در میدان تا حد زیادی مرهون هدایتگری و حمایت زنان بود.
وی افزود: در بسیاری از جنگها، زنان و کودکان همواره به عنوان قربانی شناخته میشدند، اما بانوان ایرانی بهویژه در جنگ تحمیلی سوم، در صحنه حاضر شدند و نقشهای مهم اجتماعی ایفا کردند و صرفاً قربانی نبودند.
مرکز تحقیقات اسلامی، خانه دوم نمایندگان
خدادادی با تأکید بر جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز در عرصه مشورتی، خانه دوم نمایندگان مجلس است و با توجه به اهمیت مباحث فقهی و شرعی در قانونگذاری، اخذ نظرات این مرکز در بررسی طرحها و لوایح باید به بخشی جداییناپذیر از کار نمایندگان تبدیل شود.
وی با اشاره به شبکه نخبگانی این مرکز تصریح کرد: علاوه بر کاهش مغایرتهای فقهی قوانین، باید از ظرفیت شبکههای نخبگانی برای رصد مسائل جامعه و شناسایی نیازهای تقنینی کشور استفاده شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین از دعوت کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به جلسات کارشناسی و تقنینی خبر داد.
لزوم کاهش مغایرت قوانین با شریعت
دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس، نیز با قدردانی از فعالیتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: با توجه به اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین باید مبتنی بر شرع مقدس باشد، لازم است با همت این مرکز، مغایرت قوانین با شریعت و فقه به حداقل برسد و هر سال شاهد کاهش آن باشیم.
زهره لاجوردی همچنین پیشنهاد کرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ابتدای هر دوره مجلس، دورههای آشنایی نمایندگان با مباحث فقهی را برگزار کند.
لاجوردی با اشاره به تمرکز دشمنان بر مسائل زنان و خانواده افزود: گاهی موضوعاتی در رسانهها به عنوان اولویت زنان مطرح میشود که اولویت واقعی نیست و اگر هوشیار نباشیم، از همین مسیر آسیب خواهیم دید. بخشی از این مسئله ناشی از کمکاری در تعیین اولویتهاست.
وی به موضوعاتی مانند موتورسواری زنان، مهریه و لایحه حفظ کرامت زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: در حوزه زن و خانواده، ظرفیتهای نظری کافی وجود دارد، اما هنگام اقدام عملی با فضاسازی و موانع مواجه میشویم که زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
استخراج نظام مسائل آینده
دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس، نیز با اشاره به تدبیر شهید لاریجانی در تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای نظارت پیشینی بر قوانین، این اقدام را قابل تحسین دانست و خواستار تقویت نظارت بر اجرای قوانین در کنار فعالیتهای تقنینی شد.
زینب قیصری تأکید کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید نظام مسائل آینده کشور در حوزه فعالیت خود را استخراج کند.
وی همچنین خواستار ورود جدی مرکز به مباحثی همچون اقتصاد مقاومتی، مصرف انرژی و اولویتهای آن، مصرف و مالکیت انفال، سهام عدالت و پروژه نفوذ برای کمک به قانونگذاری شد.
رشد ۳۰۰ درصدی خروجیهای مرکز
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در ادامه این نشست،گفت: این مرکز به عنوان یگانه مرکز تحقیقاتی در میان مجالس کشورهای اسلامی، مسألهمحوری، نتیجهگرایی و اثربخشی را در اولویت قرار داده و از نظر محتوایی، فرآیندی و ساختاری در حال تحول است.
محمدتقی دشتی، افزود: خروجیهای مرکز نسبت به گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
وی همچنین اعلام کرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر بررسی طرحها و لوایح، آمادگی دارد درخواستهای نمایندگان در حوزه قانونگذاری را بررسی و به مطالبات آنان پاسخ دهد.
لزوم پیوست خانواده برای قوانین
مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با آسیبشناسی حکمرانی در حوزه خانواده گفت: با توجه به شتاب تحولات، چرخش نگاه از موضوعمحوری به رویکردمحوری در سه مسئله «تشکیل، توسعه و تحکیم خانواده» ضروری است.
حجتالاسلام محمد هاشمیان تأکید کرد: تمامی قوانین باید دارای پیوست خانواده باشند و نباید خانواده را به یک موضوع خاص محدود کرد.
نظر شما