حقوق خردادماه ۵۰ هزار بازنشسته کشوری امروز پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مالی صندوق بازنشستگی کشوری، آمده است: حقوق خردادماه ۹۹ درصد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک عامل، پس از تأمین اعتبار لازم، طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۸ و ۲۹ خرداد) به حساب مشمولان واریز شده است.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بروز اختلال در سامانه پیامکی بانک عامل، ممکن است پیامک واریز حقوق برای بخشی از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ارسال نشده باشد؛ بنابراین عدم دریافت پیامک لزوماً به معنای عدم واریز حقوق نیست و مشمولان می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی نسبت به بررسی موجودی حساب خود اقدام کنند.

همچنین در حال حاضر بالغ بر ۵۰ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته و وظیفه‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل اختلال در برخی فرآیندهای بانکی، هنوز حقوق خردادماه خود را دریافت نکرده‌اند که باتوجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری اعتبار مورد نیاز را به طور کامل در اختیار بانک عامل قرار داده و پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل و واریز حقوق صورت پذیرفته واریز حقوق این افراد تا پایان وقت روز جاری انجام می پذیرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با توجه به آغاز اجرای قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان از ابتدای خردادماه سال جاری، حق بیمه مربوط به این قرارداد از حقوق خردادماه کسر شده است. بر این اساس، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر بیمه‌شده در «طرح شماره یک» و مبلغ یک میلیون و ۴۰ هزار تومان به ازای هر نفر بیمه‌شده در «طرح شماره دو» به عنوان حق بیمه تکمیلی درمان از حقوق این ماه کسر شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری ضمن قدردانی از صبوری و همراهی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، تأکید می‌کند اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در خصوص رفع مشکلات بانکی و سایر موضوعات مرتبط، از طریق درگاه‌های رسمی صندوق انجام خواهد شد.