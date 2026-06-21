مواظب گرمازدگی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: بدن انسان بهطور طبیعی تلاش میکند دمای داخلی خود را در حدود ۳۷ درجه سانتیگراد حفظ کند. مغز، بهویژه بخشی به نام هیپوتالاموس، نقش مرکز کنترل دما را بر عهده دارد. هنگامی که هوا گرم میشود یا فعالیت بدنی افزایش پیدا میکند، بدن از طریق تعریق و افزایش جریان خون به سطح پوست، گرمای اضافی را دفع میکند.
تعریق یکی از مهمترین سازوکارهای خنککننده بدن است. وقتی عرق از سطح پوست تبخیر میشود، بخشی از گرمای بدن نیز از بین میرود. اما اگر دمای محیط بسیار بالا باشد یا رطوبت هوا زیاد شود، این سیستم کارایی خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی بدن دیگر نمیتواند گرمای اضافی را بهدرستی دفع کند و دمای داخلی آن بهتدریج افزایش مییابد.
وقتی سیستم خنککننده بدن از کار میافتد
گرمازدگی زمانی رخ میدهد که مکانیسمهای طبیعی تنظیم دمای بدن دیگر قادر به کنترل گرما نباشند. در این حالت دمای بدن ممکن است به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد، وضعیتی که یک اورژانس پزشکی محسوب میشود. افزایش شدید دمای بدن باعث اختلال در عملکرد سلولها و اندامهای مختلف میشود. هرچه مدت زمان قرار گرفتن فرد در این شرایط بیشتر باشد، احتمال بروز آسیبهای جدی نیز افزایش مییابد. به همین دلیل پزشکان تأکید میکنند که گرمازدگی را نباید با خستگی ناشی از گرما اشتباه گرفت.
مغز، نخستین قربانی گرمازدگی
یکی از مهمترین اندامهایی که از گرمازدگی آسیب میبیند، مغز است. دمای بالا میتواند عملکرد طبیعی سلولهای عصبی را مختل کند و روی توانایی تفکر، تصمیمگیری و تمرکز اثر بگذارد. به همین دلیل افراد دچار گرمازدگی ممکن است احساس گیجی، منگی یا سردرگمی داشته باشند. برخی افراد رفتارهای غیرعادی از خود نشان میدهند و حتی ممکن است نتوانند به پرسشهای ساده پاسخ دهند. در موارد شدیدتر نیز احتمال بیهوش شدن وجود دارد. این تغییرات ذهنی یکی از مهمترین نشانههای هشداردهنده گرمازدگی است و نباید نادیده گرفته شود. هرگونه اختلال در هوشیاری فردی که در معرض گرمای شدید قرار گرفته، نیازمند اقدام فوری است.
فشار مضاعف بر قلب و دستگاه گردش خون
در روزهای گرم، قلب برای خنک کردن بدن مجبور است سختتر کار کند. رگهای خونی پوست گشاد میشوند تا خون بیشتری به سطح بدن برسد و گرما دفع شود. این فرآیند اگرچه ضروری است اما بار کاری قلب را افزایش میدهد. در افراد سالم معمولا بدن میتواند این فشار اضافی را تحمل کند، اما در سالمندان، بیماران قلبی یا افرادی که فعالیت بدنی سنگین انجام میدهند، شرایط متفاوت است. افزایش ضربان قلب و کاهش حجم مایعات بدن میتواند خطر بروز مشکلات قلبی را بیشتر کند. کارشناسان توصیه میکنند افراد دارای بیماریهای قلبی در ساعات گرم روز از حضور طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند و مایعات کافی بنوشند.
کمآبی، خطری که به آرامی پیش میرود
یکی دیگر از پیامدهای مهم گرمازدگی، از دست رفتن آب بدن است. هنگام تعریق، علاوه بر آب، مقداری از املاح ضروری بدن نیز دفع میشود. اگر این مایعات جایگزین نشوند، بدن به تدریج دچار کمآبی خواهد شد. کمآبی باعث کاهش حجم خون و غلیظتر شدن آن میشود. در نتیجه قلب برای پمپاژ خون باید تلاش بیشتری انجام دهد. همچنین خونرسانی به برخی اندامها کاهش پیدا میکند و احتمال آسیب به کلیهها افزایش مییابد. در موارد شدید، کمآبی میتواند منجر به اختلال عملکرد کلیه، افت فشار خون و حتی شوک شود. به همین دلیل نوشیدن آب بهصورت منظم در روزهای گرم اهمیت ویژهای دارد، حتی زمانی که فرد احساس تشنگی نمیکند.
علائم هشداردهنده گرمازدگی را بشناسیم
شناخت علائم گرمازدگی میتواند از بروز عوارض خطرناک جلوگیری کند. یکی از نشانههای مهم، داغ و قرمز شدن پوست است. در بسیاری از موارد پوست فرد بهطور غیرعادی گرم به نظر میرسد. کاهش تعریق یا قطع کامل آن نیز از علائم هشداردهنده محسوب میشود. برخلاف تصور عمومی، فرد دچار گرمازدگی شدید ممکن است دیگر عرق نکند، زیرا سیستم تنظیم دمای بدن از کار افتاده است. سرگیجه، احساس ضعف، تهوع، بیقراری و کلافگی از دیگر علائمی هستند که باید جدی گرفته شوند. برخی افراد همچنین دچار سردرد شدید میشوند و احساس میکنند توان ادامه فعالیت را ندارند.
از تپش قلب تا بیهوشی
با پیشرفت گرمازدگی، علائم شدت بیشتری پیدا میکنند. افزایش ضربان قلب، نفسنفس زدن و احساس تنگی نفس از جمله نشانههایی هستند که خبر از فشار زیاد بر سیستم گردش خون میدهند. در این مرحله ممکن است فرد دچار اختلال در تمرکز شود و نتواند بهدرستی صحبت کند یا تصمیم بگیرد. گیجی شدید، از دست دادن تعادل و رفتارهای غیرعادی از علائمی هستند که نیاز به رسیدگی فوری دارند. اگر گرمازدگی درمان نشود، احتمال بروز تشنج، کاهش سطح هوشیاری و بیهوشی وجود دارد. این وضعیت یک اورژانس پزشکی است و تأخیر در درمان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
هنگام گرمازدگی چه باید کرد؟
اولین اقدام، خارج کردن فرد از محیط گرم است. انتقال به سایه، فضای سرپوشیده یا محیطی دارای تهویه مناسب میتواند روند افزایش دمای بدن را متوقف کند. پس از آن باید لباسهای اضافی یا تنگ را شل کرد و به خنک شدن بدن کمک نمود. استفاده از حوله مرطوب، اسپری آب روی پوست یا قرار دادن پارچه خیس روی گردن و زیر بغل میتواند مؤثر باشد. کارشناسان تأکید میکنند که نباید از آب بسیار سرد یا یخ بهطور ناگهانی استفاده کرد، زیرا این کار ممکن است باعث شوک به بدن شود. خنک کردن تدریجی و کنترلشده معمولاً ایمنتر است.
نوشیدن مایعات با احتیاط
اگر فرد هوشیار باشد و توانایی بلع داشته باشد، میتوان به او آب یا محلولهای حاوی الکترولیت داد. نوشیدن مایعات باید بهصورت جرعهجرعه انجام شود تا از تهوع یا استفراغ جلوگیری شود. مصرف نوشیدنیهای بسیار شیرین، نوشابههای گازدار یا نوشیدنیهای الکلی توصیه نمیشود، زیرا ممکن است روند جبران کمآبی را مختل کنند. آب ساده یا محلولهای مخصوص جبران املاح بدن گزینههای مناسبتری هستند. در عین حال، اگر فرد دچار گیجی شدید یا کاهش سطح هوشیاری شده باشد، نباید به او مایعات خورانده شود؛ زیرا خطر خفگی وجود دارد.
چه زمانی باید با اورژانس تماس گرفت؟
هرگاه فرد دچار بیهوشی، گیجی شدید، تشنج یا اختلال واضح در هوشیاری شود، باید فورا با اورژانس تماس گرفت. همچنین اگر علائم با اقدامات اولیه بهبود پیدا نکند یا دمای بدن همچنان بالا باقی بماند، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است. پزشکان تأکید میکنند که گرمازدگی شدید یک وضعیت ساده و گذرا نیست. این مشکل میتواند در مدت کوتاهی به آسیب مغزی، نارسایی کلیه، مشکلات قلبی و سایر عوارض جدی منجر شود.
پیشگیری بهترین راه مقابله با گرمازدگی
گرمازدگی اگرچه خطرناک است اما در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیتهای سنگین در ساعات اوج گرما، استفاده از لباسهای سبک و روشن و حضور در محیطهای خنک از مهمترین راهکارهای پیشگیری محسوب میشوند. همچنین توجه به سالمندان، کودکان، کارگران فضای باز و افراد دارای بیماریهای زمینهای اهمیت ویژهای دارد، زیرا این گروهها بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
با افزایش دمای هوا در فصل تابستان، آگاهی از علائم گرمازدگی و اقدام بهموقع در برابر آن میتواند از بسیاری از مشکلات جدی جلوگیری کند. گاهی شناخت چند نشانه ساده و انجام چند اقدام اولیه، تفاوت میان یک حادثه قابل کنترل و یک وضعیت تهدیدکننده زندگی را رقم میزند.
نظر شما