به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی بعدازظهر یکشنبه در مراسم عزاداری بعدازظهر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به اهمیت جایگاه دین در زندگی انسان اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی جوامع آن است که گاه دین به سطح شعار و ادعا تقلیل پیدا میکند در حالی که حقیقت دینداری باید در رفتار و سبک زندگی افراد قابل مشاهده باشد.
وی گفت: در طول تاریخ برخی جریانهای فکری تلاش کردهاند، دین را پدیدهای متعلق به دوران جهل بشر معرفی کنند و مدعی شوند که با پیشرفت علم و فناوری نیازی به آموزههای دینی وجود ندارد، اما تجربه تاریخی نشان داده است که این تفکرات نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای عمیق انسان باشند.
استاد حوزه علمیه افزود: دین الهی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر مکاتب متمایز میکند و نخستین ویژگی آن هماهنگی با فطرت انسان است، چرا که انسان در درون خود نیاز به تکیهگاه و باور به خالق هستی را احساس میکند.
وی ادامه داد: ویژگی دیگر دین، سازگاری آن با عقل و خرد انسانی است و به همین دلیل آموزههای اصیل دینی هیچگاه در تعارض با عقلانیت قرار نمیگیرند، بلکه عقل و دین در مسیر هدایت انسان مکمل یکدیگر هستند.
دین با سختگیری بیمنطق همراه نیست
رفیعی بیان کرد: از دیگر خصوصیات دین آن است که بر پایه آسانگیری و رفع مشقتهای غیرضروری بنا شده و خداوند در شریعت اسلامی تکالیفی فراتر از توان انسان قرار نداده است.
وی افزود: استحکام مبانی و برخورداری از اصول ثابت و روشن نیز از ویژگیهای مهم دین است و همین امر سبب شده که آموزههای دینی در برابر تحولات و چالشهای مختلف، انسجام خود را حفظ کنند.
این استاد حوزه علمیه با تشریح ارکان اصلی دینداری گفت: مجموعه دین را میتوان در سه بخش اعتقادات، احکام و اخلاق خلاصه کرد و هر یک از این بخشها در کنار دیگری معنا پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: حذف هر یک از این مؤلفهها موجب آسیب دیدن ساختار دینداری میشود و نمیتوان تنها به بخشی از دین پایبند بود و بخشهای دیگر را نادیده گرفت.
رفیعی با استناد به روایات اسلامی، دین را به درختی تشبیه کرد که ایمان تنه آن است و نماز نقش ریشههای آن را ایفا میکند.
نماز ریشه استواری درخت دین است
وی گفت: اگر نماز از زندگی انسان حذف شود، بنیان دینداری او دچار ضعف خواهد شد، زیرا نماز ستون ارتباط انسان با خداوند و مهمترین عامل استحکام ایمان به شمار میرود.
استاد حوزه علمیه افزود: در روایات، زکات و انفاق به عنوان شاخههای این درخت معرفی شدهاند و روزه و اخلاق نیکو نیز از دیگر اجزای اصلی آن به شمار میروند.
وی ادامه داد: همانگونه که هر درختی با میوه شناخته میشود، دینداری نیز دارای ثمره است و مهمترین میوه دین، دوری از گناه و ترک محرمات الهی است.
رفیعی اظهار کرد: نمیتوان فردی را صرفاً به دلیل داشتن ظواهر دینی، متدین واقعی دانست بلکه معیار اصلی دینداری، میزان التزام انسان به دستورات الهی و پرهیز از رفتارهای ناپسند است.
وی با اشاره به ضرورت سنجش رفتارها بر اساس معیارهای شرعی گفت: مؤمن واقعی پیش از هر تصمیم و اقدامی میکوشد ببیند آیا آن رفتار با موازین دینی سازگار است یا خیر.
دین باید معیار تصمیمگیری باشد
این استاد حوزه علمیه با بیان برخی نمونههای تاریخی از زندگی بزرگان دین افزود: شخصیتهایی همچون حضرت عبدالعظیم حسنی همواره در پی آن بودند که اعتقادات و باورهای خود را با معیارهای اهل بیت (ع) بسنجند و از درستی مسیر خود اطمینان حاصل کنند.
وی گفت: یکی از جلوههای دینداری آن است که انسان حتی در شرایط دشوار نیز از حدود الهی عبور نکند و مصلحتهای زودگذر دنیوی را بر احکام الهی ترجیح ندهد.
رفیعی با تأکید بر اهمیت حفظ ایمان در دوران فتنه و آزمونهای مختلف اظهار کرد: در روایات اسلامی دعاهای فراوانی برای استواری دین و حفظ ایمان توصیه شده و مؤمنان باید همواره از خداوند ثبات قدم در مسیر حق را درخواست کنند.
وی افزود: خطر از دست دادن دین، خطری جدی است و انسان نباید گمان کند که ایمان او همواره در امان خواهد بود بلکه لازم است با مراقبت دائمی از اعتقادات و اعمال خود پاسداری کند.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: برخی افراد برای دستیابی به منافع دنیوی، ارزشهای دینی را کنار میگذارند در حالی که تجربه نشان داده است، معامله دین با دنیا نه تنها آخرت بلکه دنیای انسان را نیز با خسارت همراه میکند.
دینداری فصلی و گزینشی پذیرفته نیست
وی با انتقاد از نگاه مقطعی به دین گفت: برخی افراد تنها در مناسبتهای مذهبی یا مکانهای مقدس به احکام دینی توجه میکنند اما دینداری حقیقی محدود به زمان و مکان خاصی نیست.
رفیعی تصریح کرد: نماز، حجاب، صداقت، امانتداری و دیگر آموزههای دینی باید در همه شرایط زندگی مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان تنها بخشی از دین را پذیرفت و بخش دیگر را کنار گذاشت.
وی افزود: همانگونه که سلامت جسم به سلامت همه اعضا وابسته است، سلامت معنوی نیز در گرو توجه به تمامی ابعاد دین است و رویکرد گزینشی به آموزههای دینی نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
استاد حوزه علمیه در پایان با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با معارف دینی گفت: دین مجموعهای هماهنگ از اعتقادات، اخلاق و احکام است و پاسداری از آن گاه با جهاد، گاه با فداکاری مالی و گاه با مقاومت در برابر وسوسهها و آسیبهای اجتماعی محقق میشود.
قم- استاد حوزه علمیه گفت: حقیقت دین زمانی در زندگی انسان جلوه پیدا میکند که باورهای اعتقادی، احکام عملی و ارزشهای اخلاقی در کنار یکدیگر قرار گیرند و ثمره آن در ترک محرمات نمایان شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی بعدازظهر یکشنبه در مراسم عزاداری بعدازظهر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به اهمیت جایگاه دین در زندگی انسان اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی جوامع آن است که گاه دین به سطح شعار و ادعا تقلیل پیدا میکند در حالی که حقیقت دینداری باید در رفتار و سبک زندگی افراد قابل مشاهده باشد.
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