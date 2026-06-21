ریزش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس؛ شاخص کل به ۵.۱۲ میلیون واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ با کاهش ۳۴ هزار و ۲۰۳ واحدی مواجه شد و در ارتفاع ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۹۷۹ واحد ایستاد.
شاخص کل هموزن نیز با افت ۱۰ هزار و ۹۷۴ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۴۲ هزار و ۳۴ واحد قرار گرفت که نشاندهنده روند نزولی قیمتها در اکثر نمادهای بازار است.
امروز معاملهگران بیش از یک میلیون و ۳۳۰ هزار معامله به ثبت رساندند که طی آن ۱۰۹ میلیارد و ۹۳۰ میلیون سهم و اوراق مالی دادوستد شد.
ارزش کل معاملات در بازار امروز به ۵۱۸ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسید و ارزش بازار سرمایه نیز در پایان معاملات در سطح ۱۵۱ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال قرار گرفت.
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