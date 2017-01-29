مقاومت شاخص کل در کانال ۷۷ هزار واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل در کانال ۷۷ هزار واحدی باقی ماند، به نحوی که شاخص کل به ۷۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید.

در این میان شاخص صنعت ۶۶ هزار و ۲۴۷ واحد، شاخص آزاد شناور ۸۸ هزار و ۵ واحد، شاخص بازار اول ۵۴ هزار و ۹۹۱ واحد و شاخص بازار دوم ۱۶۶ هزار و ۳۰۳ واحد بود.

همچنین بازار فرابورس ایران در حالی معاملات امروز را به پایان رساند که پس از دو روز توقف آیفکس در ارتفاع ۸۳۷ واحدی، رشد نزدیک به ۸ واحدی شاخص کل منجر به صعود آیفکس تا ارتفاع ۸۴۴ واحدی شد؛ در مجموع بازارهای اول، دوم و پایه نیز بیش از ۸۰ میلیون سهم به ارزش ۲۵۶ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که نماد شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با معامله ۱۱ میلیون سهم بالاترین حجم و نماد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان با خرید و فروش ۲۷ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کردند.

امروز همچنین نماد معاملاتی شرکت آهن و فولاد ارفع با توجه به ارائه اطلاعات پیش‌بینی سال مالی ۱۳۹۵ و نماد معاملاتی شرکت مجمتمع معادن مس تکنار پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد بازگشایی شدند.

رصد نمادهای تاثیر گذار بر آیفکس نیز نشان می‌دهد دو نماد از گروه پتروشیمی‌ها شامل «زاگرس» و «مارون» در حالی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل فرابورس تا سطح ۳ واحد را به جا گذاشتند که نماد «هرمز» از گروه فلزات اساسی کمتر از نیم واحد تاثیر منفی داشت و از رشد بیشتر آیفکس جلوگیری کرد.

در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط نیز ۱۰۰ هزار سهم «شگامرن» به ارزش ۵ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که با رشد قیمتی نیز سهام شرکت پتروصنعت گامرون همراه بود.

معامله بیش از یک میلیون ورقه بدهی در بازار اوراق با درآمد ثابت

معاملات امروز همچنین با نقل و انتقال افزون بر یک میلیون ورقه بدهی به ارزش ۱۱۵۶ میلیارد ریال در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس همراه بود. در این بازار اسناد خزانه اسلامی مرحله نهم با معامله ۳۲۵ هزار ورقه در ۹۷ دفعه بالاترین حجم و همچنین ارزش معاملات را به میزان ۲۸۳ میلیارد ریال تجربه کرد.

بالاترین حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در اختیار تسه دی ماه ۹۵

اوراق تسهیلات مسکن روز جاری در بازه قیمتی ۷۴۴ تا ۷۶۶ هزار ریال دادوستد شد. بیشترین قیمت این اوراق به تسه بهمن ماه ۹۴ و کمترین آن به تسه مرداد ۹۳ اختصاص داشت. همچنین بیش از ۸۱ هزار ورقه به ارزش ۶۲ میلیارد ریال در تابلوی اوراق تسهیلات مسکن مورد مبادله قرار گرفت که بیشترین حجم و ارزش در اختیار تسه دی ماه ۹۵ بود.