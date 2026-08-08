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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

رشد ۱۱۲ هزار واحدی شاخص کل بورس؛ فتح قله ۵.۵ میلیون واحدی

رشد ۱۱۲ هزار واحدی شاخص کل بورس؛ فتح قله ۵.۵ میلیون واحدی

بازار سرمایه امروز شنبه ۱۷ مرداد با رشد ۱۱۲ هزار واحدی شاخص کل همراه بود و توانست با قدرت از کانال ۵.۵ میلیون واحد عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه در معاملات امروز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵، روندی صعودی را تجربه کرد و شاخص‌های اصلی بازار با جهشی قابل‌توجه به کار خود پایان دادند.

بر اساس داده‌های معاملاتی، شاخص کل بورس با صعود ۱۱۲ هزار و ۴۳۸ واحدی، در نهایت در سطح ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۴۰ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با ثبت رشد ۳۹ هزار و ۳۵ واحدی، به عدد یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۵۹۶ واحد رسید.

در این روز معاملاتی، فعالان بازار ۴۱۵ هزار و ۴۴۵ نوبت معامله را به ثبت رساندند که ارزش این معاملات بالغ بر ۳۳۰ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال و حجم آن برابر با ۵۸ میلیارد و ۹۷۵ میلیون سهم گزارش شده است. همچنین ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات امروز به بیش از ۱۵۸ هزار تریلیون ریال رسید.

کد مطلب 6911275
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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