یک شناور باری حامل کالای قاچاق در خلیج فارس توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف حراست از مرزهای آبی و حمایت از تولید داخلی، دریابانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، یک فروند شناور باری حامل کالای قاچاق را در حال ورود به آب‌های سرزمینی کشور شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی از این شناور، مقادیر قابل توجهی کالاهای فاقد مجوز قانونی شامل پنج هزار و ۱۰۰ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۰ هزار عدد لوازم التحریر و سایر کالاها را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم، طبق ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این عملیات ۶۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار خسروی تأکید کرد: مرزبانی استان بوشهر با اشراف کامل اطلاعاتی و قاطعیت تمام، اجازه هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی و سودجویانه را به مخلان اقتصادی در مرزهای آبی این استان نخواهد داد و برخورد با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار ما قرار دارد.