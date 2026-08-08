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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

۴ شناور حامل کالای قاچاق در آب‌های بوشهر توقیف شد

۴ شناور حامل کالای قاچاق در آب‌های بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف چهار فزوند شناور با کشف بیش از ۲۳۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در آب‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی اشراف اطلاعاتی و چند عملیات هدفمند موفق به شناسایی و توقیف چهار فروند شناور باری حامل کالای قاچاق در آب‌های استان شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این عملیات پنج نفر دستگیر شده‌اند، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده ۲۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: کالاهای مکشوفه شامل ۲۰۰ عدد دوربین شکاری، ۱۳ هزار متر پارچه، ۲۳۰ عدد پنل خورشیدی، ۶ هزار عدد ابزارآلات و ۹۶ قلم آمپول پزشکی است که سودجویان قصد داشتند به‌صورت غیرمجاز و خارج از چارچوب قانونی جابجا کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان ناکام ماندند.

سردار خسروی در پایان تأکید کرد: مرزبانی استان بوشهر با تمام توان در مسیر مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا اهتمام دارد و اجازه فعالیت به هیچ باند و گروهی از قاچاقچیان در آب‌های این استان داده نخواهد شد.

کد مطلب 6911456

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