به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی اشراف اطلاعاتی و چند عملیات هدفمند موفق به شناسایی و توقیف چهار فروند شناور باری حامل کالای قاچاق در آب‌های استان شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این عملیات پنج نفر دستگیر شده‌اند، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده ۲۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: کالاهای مکشوفه شامل ۲۰۰ عدد دوربین شکاری، ۱۳ هزار متر پارچه، ۲۳۰ عدد پنل خورشیدی، ۶ هزار عدد ابزارآلات و ۹۶ قلم آمپول پزشکی است که سودجویان قصد داشتند به‌صورت غیرمجاز و خارج از چارچوب قانونی جابجا کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان ناکام ماندند.

سردار خسروی در پایان تأکید کرد: مرزبانی استان بوشهر با تمام توان در مسیر مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا اهتمام دارد و اجازه فعالیت به هیچ باند و گروهی از قاچاقچیان در آب‌های این استان داده نخواهد شد.