شکست فراخوان منافقین با حمله پلیس فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ۳۰ خرداد منافقین با وجود هزینه چند میلیون دلاری و تبلیغات گسترده ، سرانجام با حضور فقط ۱۰۰۰ نفر ( که بخشی از جمعیت را همچون سالهای گذشته اتباع شکل میدادند) در محل فراخوان شکل گرفت که پیش از آغاز رسمی برنامه پلیس فرانسه با حمله به تجمع عناصر این گروهک را متفرق کرد .



حمله پلیس فرانسه به این تجمع یادآور هجوم پلیس ضدتروریسم آلبانی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ به مقر اشرف۳ در این کشور است.این واقعه از این حیث که در فرانسه به عنوان مهد آزادی تروریست ها و مقر اصلی فرماندهی منافقین رخ داده اهمیت ویژه داشته و نشان میدهد که دیگر منافقین حتی در خانه اصلی خود هم آزادی عمل نداشته و در امان نخواهند بود .



پیش از برگزاری این تجمع،دادگاه اداری پاریس حکم ممنوعیت برگزاری تجمع را به دلیل وجود تهدیدات از سوی سلطنت طلبان صادر کرده بود، جالب این است که اختلافات بین دو گروهک منافقین و سلطنت طلبان به نقطه ای از خشونت رسیده که گفته شده در این حکم به احتمال بمب گذاری ساواک در تجمع منافقین هم اشاره شده بود .