به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بارندگی‌های استان در سال آبی جاری اظهار کرد: هرچند میزان بارندگی‌های امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد، اما باید توجه داشت که سال آبی گذشته کم‌بارش‌ترین سال استان در چهار دهه اخیر بوده است.

وی افزود: با وجود بهبود نسبی شرایط نسبت به سال گذشته، میزان بارندگی در سال آبی جاری همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از متوسط بلندمدت استان است و این کاهش بارش‌ها بیش از همه بر روند تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی به‌ویژه در مناطق کوهستانی و ییلاقی تأثیر می‌گذارد.

برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد مهم‌ترین منبع تأمین آب استان را سفره‌های آب زیرزمینی دانست و گفت: در کشور سالانه حدود پنج میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت طبیعی سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود که سهم استان یزد از این اضافه‌برداشت حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و از این نظر استان در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت کسری مخازن آب زیرزمینی در استان افزود: استان یزد در شاخص مجموع کسری مخازن در بازه بلندمدت ۴۰ ساله نیز رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

محجوبی ادامه داد: همچنین میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر یا قابل برنامه‌ریزی در استان به حدود ۱۶۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده فشار جدی بر منابع آب زیرزمینی است و روند افت سطح سفره‌های استان همچنان ادامه دارد.

افت ۱.۵ متری سطح آب و تشدید فرونشست دشت‌ها

وی با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی تصریح کرد: در سال گذشته در تمام دشت‌های استان افت سطح آب زیرزمینی تا حدود ۱.۵ متر ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: ادامه این روند علاوه بر کاهش ذخایر آبی، موجب تشدید پدیده فرونشست در دشت‌های استان نیز شده است.

وی در ادامه سفره‌های چرخاب و یزگرد را از مهم‌ترین منابع آب شیرین استان عنوان کرد و گفت: متأسفانه طی چند دهه اخیر این سفره‌ها هم از نظر میزان دبی و هم از نظر شاخص‌های کیفی مانند شوری با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند.

کاهش ۱۸۵ میلیون مترمکعبی در یزد تکلیف برنامه هفتم برای کاهش مصرف آب کشاورزی

محجوبی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: در این برنامه بر ضرورت کاهش برداشت از منابع آب و مدیریت مصرف تأکید شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، مصرف آب در بخش کشاورزی کشور باید از ۸۰ میلیارد مترمکعب به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد که سهم استان یزد از این میزان کاهش حدود ۱۸۵ میلیون مترمکعب تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: در چارچوب برنامه سازگاری با کم‌آبی که در استان در حال اجراست، یزد همچنان باید تا پایان برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۷ حدود ۶۰ میلیون مترمکعب دیگر از مصرف آب در بخش کشاورزی بکاهد.

اجرای خط دوم انتقال آب دریا به یزد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های انتقال آب خارج از حوزه برای افق ۱۴۳۰ استان اشاره کرد و گفت: اجرای خط دوم انتقال آب دریا به استان در حال پیگیری است.

محجوبی افزود: عملیات اجرایی بخش آب‌شیرین‌کن‌ها و همچنین خطوط انتقال در مسیر دریا تا هرمزگان و از هرمزگان تا کرمان در حال انجام است و در مسیر کرمان تا یزد نیز از مجموع ۲۷۰ کیلومتر این خط، تاکنون حدود ۳۵ کیلومتر اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه اجرای این طرح نیز با همکاری مسئولان استان، روند تأمین اعتبار و برگزاری مناقصه برای قطعات باقی‌مانده در حال پیگیری است.

مدیریت مصرف؛ راهکار کم‌هزینه عبور از کم‌آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در پایان تأکید کرد: تأمین آب از خارج حوزه آبریز اقدامی پرهزینه و در برخی موارد همراه با تنش‌های بین‌حوضه‌ای است.

وی گفت: در کنار این طرح‌ها، ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف آب کم‌هزینه‌ترین و کم‌تبعات‌ترین راهکار برای تحقق سازگاری با کم‌آبی است و تحقق این هدف نیازمند همراهی و مشارکت همه ذی‌نفعان و حرکت در مسیر آمایش سرزمینی خواهد بود.