به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی یکی از مهمترین راهبردهای استان یزد برای مقابله با بحران کمآبی را اجرای کامل سند سازگاری با کمآبی عنوان کرد و افزود: این سند ملی در دو فاز برای استان یزد به تصویب رسیده که فاز نخست آن تا افق ۱۴۰۵ و فاز دوم تا سال ۱۴۱۱ برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه افزایش بهرهوری، اصلیترین راهبرد پایداری منابع آبی در استان محسوب میشود، اظهار کرد: در فاز نخست سند، هدفگذاری کاهش مصرف به میزان ۲۲۳ میلیون و ۸۱۶ هزار مترمکعب انجام شده و در فاز دوم نیز صرفهجویی ۱۶۰ میلیون مترمکعبی در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد همچنین تأکید کرد: مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی باید مبتنی بر افزایش بهرهوری همزمان آب، غذا و انرژی باشد؛ چراکه این رویکرد علاوه بر کمک به پایداری منابع آب و انرژی، موجب حفظ امنیت غذایی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد، اجرای طرح احیا و تعادلبخشی آبخوانها را از دیگر برنامههای مهم استان برشمرد و گفت: اجرای پروژههای تغذیه مصنوعی، مدیریت سیلابها، انسداد چاههای غیرمجاز و همچنین مدیریت هوشمند برداشت آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها، از جمله اقدامات در حال اجرا برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی است.
محجوبی همچنین از تدوین سند جامع آب شرب استان خبر داد و تصریح کرد: این سند با هدف سیاستگذاری و برنامهریزی بلندمدت برای تأمین پایدار آب شرب استان در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
وی بازتخصیص منابع آب صنایع آببر به منابع آب غیرمتعارف را یکی دیگر از راهبردهای مهم استان دانست و افزود: بر اساس بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند «ث» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۳۶ منبع آبی در اختیار صنایع بزرگ استان با مجموع حجم ۲۴.۲ میلیون مترمکعب در سال، مشمول بازتخصیص با استفاده از منابع آب نامتعارف شامل دریا و پساب شدهاند و اجرای این برنامه در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد تأکید کرد: منابع کیفی آزادشده از محل بازتخصیص آب صنایع، صرفاً برای تأمین آب شرب و تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به هیچ عنوان به صنایع جدید اختصاص داده نمیشود.
محجوبی با اشاره به اجرای بازار آب در استان یزد به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: بازار آب استان با هدف افزایش بهرهوری، تأمین کسری آب بخشهای کشاورزی و صنعت و هدایت منابع آب از فعالیتهای کمبازده به فعالیتهای دارای ارزش اقتصادی بالاتر، اسفندماه ۱۴۰۲ بهصورت رسمی آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۷۴ هزار و ۴۲۰ مترمکعب آب در قالب این بازار میان متقاضیان بخشهای مختلف مبادله شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با اشاره به پیامدهای افت سطح آبهای زیرزمینی در استان اظهار کرد: کاهش منابع آب زیرزمینی طی سالهای اخیر، آثار جدی از جمله فرونشست زمین، تهدید زیرساختها، آسیب به آثار تاریخی، خشک شدن چاههای آب شرب و کشاورزی و کاهش توان تولید در بخش کشاورزی را به دنبال داشته است.
محجوبی با بیان اینکه فرونشست زمین به عنوان «زلزله خاموش» شناخته میشود، تصریح کرد: دشت یزد–اردکان با نرخ سالانه ۱۴ تا ۱۵ سانتیمتر فرونشست در وضعیت بحرانی قرار دارد و دشتهای هرات، ابرکوه، مروست، چاهک شهریاری، دهشیر، شمش–بهادران، چاهگیر و بافق نیز با شرایط بحرانی فرونشست مواجه هستند.
وی افزود: افت توان آبخوانها و خشک شدن چاههای آب شرب و کشاورزی، علاوه بر تهدید امنیت غذایی و کاهش تولید، معیشت کشاورزان و پایداری سکونت در مناطق روستایی را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه مهاجرت را فراهم کرده است.
محجوبی در پایان به اقدامات استان برای بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان، توسعه سامانههای نوین آبیاری، استفاده از ارقام اصلاحشده، مدیریت تغذیه گیاهی، برنامهریزی دقیق آبیاری و توسعه کشت گلخانهای، از جمله مهمترین برنامههای در حال اجرا برای ارتقای بهرهوری آب در بخش کشاورزی است.
نظر شما