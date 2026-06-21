به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مبلغی در اجتماع عزاداران حسینی در استانداری لرستان با اشاره به سنت‌های الهی در قرآن کریم، اظهار کرد: گاهی اندیشه‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در جامعه به دلیل نبود شناخت کافی در پرده ابهام قرار می‌گیرند و حتی برخی مؤمنان نیز به عمق و اهمیت آنها پی نمی‌برند.

ایران با پشتوانه تمدنی خود در برابر فشارها و تهدیدهای گسترده ایستاد

وی افزود: انسان‌ها نسبت به آنچه نمی‌شناسند موضع انکار یا مخالفت پیدا می‌کنند و همین امر سبب می‌شود برخی اندیشه‌های اصیل و راهگشا برای مدتی در حاشیه بمانند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، «گشایش در نقطه استیصال» را یکی دیگر از سنت‌های الهی دانست و گفت: در مقاطعی که جامعه دچار تردید، ناامیدی یا غبارآلودگی شناختی می‌شود، خداوند زمینه ظهور حقیقت و پیروزی را فراهم می‌کند و پرده‌ها کنار می‌رود.

آیت‌الله مبلغی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که در حوادث اخیر بیش از گذشته آشکار شد، مسئله تمدن اسلامی ایرانی است، گفت: سال‌ها درباره ضرورت تمدن‌سازی سخن گفته می‌شد؛ اما برخی این مباحث را دور از مسائل عینی جامعه می‌دانستند.

وی افزود: جنگ اخیر نشان داد که ایران با پشتوانه تمدنی خود توانسته در برابر فشارها و تهدیدهای گسترده ایستادگی کند و مانع تحقق اهداف دشمنان شود.



نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان یکی دیگر از اندیشه‌های بنیادین انقلاب اسلامی را مفهوم امامت دانست و گفت: حوادث اخیر بیش از هر زمان دیگری نشان داد که محور انسجام ملی، اقتدار کشور و استمرار مسیر انقلاب، رهبری و نظام امامت است.

ایران باتکیه‌بر ظرفیت‌های خود به قدرت اثرگذار منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی، نقش تعیین‌کننده رهبری را در حفظ مسیر انقلاب و جلوگیری از انحرافات به‌خوبی مشاهده کرده است.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به موضوع استقلال، گفت: پیش‌ازاین برخی معتقد بودند که بدون پیوستن به نظم قدرت‌های بزرگ جهانی امکان پیشرفت و بقا وجود ندارد؛ اما رخدادهای اخیر خلاف این تصور را ثابت کرد.

وی افزود: امروز ملت ایران به‌خوبی مشاهده می‌کند که بسیاری از کشورهای وابسته، نه استقلال واقعی در تصمیم‌گیری دارند و نه از اقتدار پایدار برخوردارند، درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران توانسته باتکیه‌بر ظرفیت‌های خود به یک قدرت اثرگذار منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.



نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری به نقش بسیج مردمی اشاره کرد و گفت: مفهوم بسیج در حوادث اخیر معنای عمیق‌تری پیدا کرده و حضور گسترده مردم در صحنه، جلوه‌ای از همان ظرفیت عظیم مردمی است که انقلاب اسلامی بر آن تکیه دارد.

آیت‌الله مبلغی در سخنانش به برگزاری باشکوه این مراسم اشاره کرد و از تلاش‌ها و نگاه ارزنده استاندار لرستان و کارکنان استانداری برای برگزاری این مراسم معنوی قدردانی کرد.

وی با قدردانی از حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا، گفت: خانواده‌های شهدا حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند، تکریم آنان باید همواره در اولویت جامعه قرار داشته باشد و حضور خانواده‌های شهدا در این مراسم، ارج این مراسم را دوچندان کرده است.