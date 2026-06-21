به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر یکشنبه همزمان با فرارسیدن یکم تیرماه، «روز ملی اصناف» و آغاز دهه تولید و تجارت، در همایش روز اصناف که با حضور رؤسا و بزرگان اتاق‌های اصناف سراسر استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، با اشاره به فعالیت ۱۴۷ هزار واحد صنفی در سطح استان، اظهار کرد: وجود این تعداد واحد صنفی، مایه برکت و پویایی بازار گیلان است و زمینه اشتغال برای ۴۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این بخش در اقتصاد استان می‌باشد.

مدیرکل صمت گیلان با یادآوری کارنامه درخشان اصناف در برهه‌های دشوار تاریخی، تصریح کرد: فعالان صنفی گیلان در طول سالیان گذشته در آزمون‌های دشواری همچون دوران دفاع مقدس، بلایای طبیعی، بحران‌های سلامت نظیر کرونا و همچنین در حوادث اخیر، با هوشمندی و اقتدار در میدان حضور داشته و از منافع مردم و کیان نظام دفاع کرده‌اند.

وی با تقدیر از روحیه ایثارگری بازاریان در تأمین مایحتاج عمومی مردم در شرایط سخت جنگ اخیر، گفت: بازاریان گیلان در روزهای جنگ، علاوه بر تأمین نیازهای مردم استان، کالا و اقلام مورد نیاز مسافران و مهاجران را نیز بدون هیچ‌گونه کمبود و کاستی تأمین کردند که این اقدام، نشان‌دهنده تعهد عمیق آنان است.

نقش پررنگ اصناف در عرصه فرهنگی و اجتماعی

پورحیدری همچنین با اشاره به نقش پررنگ اصناف در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: مشارکت فعال و دلسوزانه اصناف در برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان و حضور مؤثر در عرصه مسئولیت اجتماعی، نشان‌دهنده تعهد عمیق و وجدان کاری بالای بازاریان گیلان است.

مدیرکل صمت گیلان با تبریک کسب رتبه برتر در ساماندهی و ارائه خدمات صنفی، گفت: کسب رتبه سوم کشوری در ساماندهی تعرفه‌ها و ارائه خدمات صنفی مطلوب حسب ارزیابی کشوری، مایه مباهات است و ما باید با ارائه خدمات مطلوب و ساماندهی تعرفه‌های صنفی، راه را برای تسهیل در امر داد و ستد که از اولویت‌های اصلی بازار است، هموار نماییم.

حل مشکل اصناف در بحران آتش‌سوزی

وی در خصوص حل مشکل اصناف در بحران آتش‌سوزی، اشاره کرد و گفت: شنبه‌های صنفی برای حل مشکل آتش‌سوزی برخی صنوف، هر هفته به ریاست استاندار به صورت مرتب برقرار است و این نشان‌دهنده عزم جدی نظام برای حمایت از فعالان اقتصادی است.

در پایان این همایش نیز از شماری از کسبه خوشنام و بازاریان پیشکسوت با اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی به‌عمل آمد.

گفتنی است؛ دهه تولید و تجارت که با روز ملی اصناف (یکم تیرماه) آغاز شده، تا دهم تیرماه (روز ملی صنعت و معدن) ادامه خواهد داشت.