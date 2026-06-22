اصناف، ستون استوار اقتصاد و شریک راهبردی نظام مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی به ماسبت روز ملی اصناف، از فعالان این حوزه قدردانی کرد.

متن پیتم سبحانیان به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جامعه بزرگ اصناف و بازاریان ایران اسلامی، همواره در طول تاریخ، نمادی از تدین، تعهد و اعتماد اجتماعی بوده‌اند و نقشی بی‌بدیل در حفظ انسجام ملی، پایداری اقتصادی و پیشبرد تحولات کشور ایفا کرده‌اند.

امروز که ایران عزیز در میانه نبردهای همه‌جانبه اقتصادی و فشارهای ناعادلانه دشمنان، راه خود را به سوی تعالی و پیشرفت می‌گشاید، فعالان عرصه اصناف و بازار، همچون همیشه در صف مقدم جهاد اقتصادی ایستاده‌اند. نقش‌آفرینی موثر این قشر پرتلاش در چرخه تولید، توزیع و اشتغال، در کنار رویکرد مسئولانه و ایثارگرانه آنان در صیانت از معیشت مردم، تجلی آشکاری از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اراده‌ای راسخ برای حفظ عزت و استقلال ملی است.

درک اهمیت همین جایگاه بی‏بدیل است که حمایت از اصناف و صیانت از فضای کسب و کار را به یکی از مهمترین اولویت های کارگزاران دولت و بویژه کارگزاران نظام مالیاتی تبدیل کرده است. نظام مالیاتی به عنوان مهمترین تامین‏کننده منابع درآمدی دولت، پیوسته اصناف را به چشم شریکی راهبردی می نگرد و حمایت حداکثری از اصناف و مشاغل در چارچوب قانون را وجهه اهتمام خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری تلاش خواهد کرد تا در راستای افزایش رضایتمندی شرکای راهبردی خود گام های موثری بردارد.

اینجانب، با گرامیداشت یکم تیرماه، «روز ملی اصناف» و قدردانی از کسبه، بازاریان و فعالان خدوم این عرصه، از درگاه خداوند متعال برای تمامی این عزیزان و ملت بزرگ ایران، توفیق، سرافرازی و آرامش روزافزون مسئلت می‌نمایم.»