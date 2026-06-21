بیش از هزار و ۳۶۰ خانه محیط زیست در کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتاجتماعی سازمان در جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل مدیریت خانههای محیطزیست بیان کرد: ما در چهارچوب گذشته خانه های محیط زیست مواردی داشتیم که نیازمند اصلاح و بررسی مجدد بود و به همین دلیل پیش نویسی برای اصلاح این دستورالعمل تهیه شده است
او بیان کرد: ۲۴۵ خانه محیطزیست در وزارت کشور داریم که زیر مجموعه دهیاری ها و شهرداریها و بخشداریها و مجموعههای مرتبط هستند. همچنین در وزارت آموزش و پرورش نیز در داخل مدارس و کانونهای پرورش فکری و سایر مجموعه های زیرمجموعه ۷۵۰ خانه محیط زیست داریم.
وی گفت: در مجموعه های مرتبط با میراث فرهنگی ۱۲ خانه در وزارت جهاد ۶۱ خانه در امورد مساجد ۲۰ خانه و همچنین در وزارت علوم نیز ۳۰ خانه محیط زیست داریم.
بازگیر تصریح کرد: ما همچنین در وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۲ خانه محیط زیست در هلال احمر ۶ خانه محیط زیست و در مجموعه اوقافوامور خیریه نیز ۶ خانه و در وزارت ورزش نیز ۴ خانه و در بهداشت و درمان نیز ۳ خانه محیطزیست داریم.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتاجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: در مجموعه های صنعتی نیز نزدیک به ۱۰۰ خانه محیط زیست داریم و در مجموع این خانه ها به بیش از هزار و ۳۶۰ مورد در سراسر کشور می رسند و بسیاری از این ها به صورت تخصصی در حوزه های کودک، پسماند و موضوعات تخصصی مرتبط با محیط زیست فعالیت می کنند.
او گفت: ۲۵ دستگاه و وزارتخانه دفاتر تخصصی محیطزیستی دارند و هدف اصلی ما توسعه این فعالیت ها و توجه به فعالیت های تخصصی در این حوزه است.
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