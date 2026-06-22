آیین‌ علم شمشیری قشم؛ روایت ارادتی ۹۰۰ ساله در نگین خلیج فارس

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: ماه محرم هر ساله در جای‌جای کشورمان با آیین‌ها و سنت‌های نابی همراه است که هر کدام روایتی از عشق و دلدادگی مردمان این سرزمین به خاندان عصمت و طهارت(ع) را روایت می‌کند. در این میان، استان هرمزگان با تنوع فرهنگی و اقوام گوناگون، جلوه‌های بدیعی از عزاداری حسینی را به نمایش می‌گذارد که در نوع خود کم‌نظیر است.

جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، همواره یکی از کانون‌های اصلی برگزاری آیین‌های سنتی عاشورایی در جنوب کشور بوده است. با مراسمات مختلف مذهبی که در باورهای دیرینه مردم این دیار ریشه دوانده و نسل‌به‌نسل، سینه‌به‌سینه منتقل شده تا امروز به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی جزیره‌نشینان شناخته شود.

عزاداری برای امام حسین(ع) در قشم، روایتی زنده از تداوم خط مبارزه با ظلم و احیای ارزش‌های الهی است. مردم این جزیره با حضور پرشور خود در هیأت‌ها و دسته‌های عزاداری، بار دیگر ثابت می‌کنند که پیام کربلا هرگز کهنه نمی‌شود و عشق به سیدالشهدا(ع) در دل‌های مؤمنان، جاودانه خواهد ماند.

آیین ۹۰۰ ساله «علم شمشیری» در قشم؛ میراثی عاشورایی و کرامات شفابخش

عضو هیئت امنای مسجد علی بن ابیطالب (ع) قشم از برگزاری آیین کهن علم شمشیری با قدمتی افزون بر ۹ قرن در جزیره خبر داد و به کرامات و استقبال گسترده عزاداران از این سنت دیرینه اشاره کرد.

وهب اخلاقی، عضو هیئت امنای مسجد علی بن ابیطالب (ع) جزیره قشم، با اشاره به پیشینه کهن آیین علم شمشیری اظهار داشت: این آیین که بیش از ۹۰۰ سال از عمر آن می‌گذرد، میراثی گرانبها از بزرگان و نیاکان ماست که هر ساله در دو نوبت برگزار می‌شود .

وی افزود: روز هفتم محرم، عزاداران با پای پیاده از مسجد علی بن ابیطالب (ع) شهر قشم حرکت کرده و به سمت روستای امیری می‌روند. پس از ظهر همان روز، مجدداً از مسجد الغدیر روستای حمیری به سمت جزیره قشم بازمی‌گردند و در مسجد امام رضا (ع) به عزاداری پرداخته و سپس به سمت مسجد علی بن ابیطالب (ع) حرکت می‌کنند .

اخلاقی ادامه داد: دومین نوبت برگزاری این آیین، روز نوزدهم ماه مبارک رمضان، مصادف با سالروز ضربت خوردن حضرت علی (ع) است که روزه‌داران با پای پیاده مسیر ۱۱ کیلومتری تا روستای امیری را طی می‌کنند و بازمی‌گردند .

عضو هیئت امنای مسجد علی بن ابیطالب (ع) با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم گفت: این آیین هر ساله با حضور انبوه عزاداران حسینی، به‌ویژه در ماه محرم، برگزار می‌شود و تعداد زیادی از مردم با نذورات خود در این مراسم شرکت می‌کنند. همچنین مردم شهرستان‌های اطراف و حتی نقاط دورتر برای ادای نذر و توسل به این علم به قشم سفر می‌کنند .

وی در پایان با اشاره به کرامات این علم شمشیری خاطرنشان کرد: شفای بیماران و رفع گرفتاری‌های مراجعه‌کنندگان، از برکاتی است که بارها در این آیین مشاهده شده و افراد بسیاری با حضور در این مراسم، شفای خود را از خداوند متعال گرفته‌اند .

حجت‌الاسلام پیشدار: آیین‌های سنتی قشم، جلوه‌ای از عشق جاودانه به سیدالشهداست

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قشم، آیین‌های عزاداری مردم هرمزگان را نمادی از پیوند ناگسستنی با فرهنگ عاشورا دانست و با اشاره به حضور پرشور شیعه و سنی در این مراسم، بر فضیلت گریه بر مصائب امام حسین(ع) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل پیشدار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قشم، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، آیین‌های سنتی عزاداری در جنوب کشور را میراثی گرانبها و ریشه‌دار در باورهای دینی مردم این دیار توصیف کرد.

وی با تأکید بر ارادت ویژه جزیره‌نشینان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: مردم قشم در ایام محرم با برگزاری آیین‌های کهن و پرشور خود همانند علم شمشیری ، عشق و دلدادگی‌شان به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش می‌گذارند. این مراسم که با حضور گسترده مردم مؤمن برگزار می‌شود، نشان‌دهنده تداوم یک فرهنگ غنی عاشورایی در این منطقه است.

حجت‌الاسلام پیشدار، حضور همدلانه مردم شیعه و سنی را در کنار یکدیگر در این آیین‌ها، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی حول محور اهل‌بیت(ع) برشمرد و افزود: این همدلی، پیام‌آور صلح، محبت و احترام متقابل در سایه سیره حسینی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قشم در ادامه با استناد به روایات اهل‌بیت(ع)، بر فضیلت گریه بر امام حسین(ع) تأکید کرد و اظهار داشت: اشک بر مصائب سیدالشهدا(ع)، نه تنها همدلی با آن حضرت را نشان می‌دهد، بلکه روایات متعددی از جمله فرمایش امام رضا(ع) و امام صادق(ع) بر این نکته تأکید دارند که این گریه، موجب آمرزش گناهان و رستگاری اخروی است.

وی در پایان با قدردانی از هیئت‌های مذهبی و خادمان حسینی، عزاداری برای امام حسین(ع) را تداوم خط مبارزه با ظلم و احیای ارزش‌های الهی خواند و گفت: مردم هرمزگان با همین نگاه خالصانه با تمام توان خود به عنوان پاسبانان تنگه هرمز همواره در حماسه های خیابانی خود ضمن نشان دادن آیین های سنتی بر وفاداری خود بر سر آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید دارندو این تابمندی نشانه‌ای از در درس های مکتب حسینی است.

امام جمعه قشم: محرم در قشم تلفیق سنت عزاداری با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است

امام جمعه قشم از برگزاری باشکوه مراسم سوگواری سیدالشهدا (ع) در جزیره قشم خبر داد و بر تلفیق این آیین دیرینه با تجمعات انقلابی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه‌های عزاداری ماه محرم در این جزیره، از تدارک مراسمی باشکوه در روزهای هفتم تا دهم محرم خبر داد .

وی با اشاره به اینکه عزاداری‌ها به خصوص آیین علم شمشیری از روز هفتم محرم در روستای حمیری و مسجد الغدیر آغاز می‌شود، افزود: در روز هشتم محرم نیز مراسم در مسجد امام مجتبی (ع)، شب تاسوعا در مسجد صاحب‌الزمان (عج)، روز تاسوعا در مسجد امام حسین (ع) و شب عاشورا در مسجد امام علی ابن ابیطالب (ع) برگزار خواهد شد.

امام جمعه قشم با بیان اینکه نماز ظهر عاشورا و مراسم شام غریبان نیز در مصلای امام علی (ع) اقامه می‌شود، خاطرنشان کرد: امسال، نقطه عطف برنامه‌های عزاداری، همراهی هیئات مذهبی با تجمعات انقلابی شبانه مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا است. مردم در پایان مراسم، با سرودن شعارهای انقلابی، بار دیگر با آرمان‌های نظام تجدید بیعت کرده و فریاد «مرگ بر آمریکا» به عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی سردهند .

حجت‌الاسلام حاجبی تصریح کرد: این رویکرد، علاوه بر سنت‌های دیرینه عزاداری در جزیره قشم، نشان‌دهنده شور و شعور حسینی و انقلابی مردم است که از شب اول محرم تا پایان این ایام، با حضور پرشور خود، وفاداری خویش را به نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به اثبات می‌رسانند .