۴ واحد تولیدی راکد در دشتستان احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ملیکی ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت واحدهای تولیدی راکد شهرستان دشتستان، احیای واحدهای تولیدی راکد را از اولویتهای اصلی شهرستان برشمرد و اظهار کرد: تداوم رکود این واحدها موجب بلااستفاده ماندن سرمایههای عظیم، از بین رفتن فرصتهای شغلی و افزایش خسارتهای اقتصادی خواهد شد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری دشتستان با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت از تولید و تحقق شعارهای سال، افزود: تلاش میشود با رفع موانع موجود و ارائه تسهیلات لازم، واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.
با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ واحد تولیدی راکد در شهرستان شناسایی شده است، گفت: از این تعداد، ۲۹ واحد در حوزه جهاد کشاورزی و ۶ واحد در حوزه صنعت، معدن و تجارت فعالیت داشتهاند.
وی همچنین از احیای ۴ واحد تولیدی راکد در حوزه جهاد کشاورزی طی سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: راهاندازی مجدد این واحدها زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری دشتستان تأکید کرد: پیگیری برای تأمین و پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای راکد ادامه دارد و برگزاری این نشستها میتواند گامی مؤثر در رفع مشکلات تولید، ایجاد اشتغال و کاهش دغدغههای جوانان شهرستان باشد.
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