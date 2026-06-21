سقوط هواپیمای اسرائیلی نزدیک مریلند آمریکا؛ ۳ صهیونیست به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، ۳ صهیونیست در سقوط یک هواپیمای سبک تک موتوره در نزدیکی شهر بووی در ایالت مریلند واقع در آمریکا به هلاکت رسیدند.

این خبر توسط پلیس محلی اعلام شد.

به گفته مقامات، هواپیمای Piper PA-۲۸ در شهرستان پرنس جورج سقوط کرده است.

در این مرحله، هیچ جزئیاتی در مورد علت سقوط منتشر نشده است و مشخص نیست که آیا علاوه بر این ۳ کشته، مسافر دیگری نیز در هواپیما بوده است یا خیر.

سازمان ملی ایمنی حمل و نقل ایالات متحده (NTSB) تحقیقات را در مورد این حادثه آغاز کرده است.