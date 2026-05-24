هلاکت دومین خلبان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، سرهنگ دوم بازنشسته «ایتای تالمی» (Itai Talmi)، ۷۰ ساله، در حادثه سقوط یک فروند هواپیما در اراضی اشغالی فلسطین به هلاکت رسید.

وی دومین قربانی سقوط هواپیمای سبک در دره جزریل است.

پیشتر اعلام شد که سرهنگ دوم «یووال اینبار» (Yuval Inbar) هم در حادثه سقوط یک فروند هواپیما در اراضی اشغالی فلسطین به هلاکت رسید. این نظامی صهیونیست خلبان جنگی در نیروی هوایی و فرمانده سابق اسکادران در این رژیم بود.

ساعاتی پیش اعلام شد که یک فروند هواپیمای سبک نزدیک «تل آداشیم» در منطقه «آفولا» واقع در شمال فلسطین اشغالی سقوط کرد.

خدمات امداد و نجات صهیونیست ها در این خصوص اعلام کرده بود که ۲ نفر در اثر سقوط این هواپیما کشته شدند.

تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانه ای نشده است.