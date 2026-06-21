دادستان بندرعباس: دستور توقیف ۲۴ فقره اموال معاندین خارج نشین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری با اشاره به پروندههای تشکیلشده در دوران جنگ در حوزه جاسوسی اظهار کرد: در میناب و بندرعباس پروندههای قابلتوجهی تشکیل شده است که در این میان، دو پرونده مهم در شعبه سوم بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی افزود: در این دو پرونده، متهمان بهصورت مستقیم با موساد در ارتباط بودهاند که بهدلیل ملاحظات امنیتی، جزئیات آن منتشر نمیشود. همچنین در مجموع، بیش از ۲۰ پرونده جاسوسی در زمان جنگ تشکیل شده که اغلب از پروندههای مهم محسوب میشوند.
دادستان بندرعباس همچنین از توقیف اموال مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی خبر داد و گفت: ۲۴ فقره توقیف اموال در خصوص افرادی که در تجمعات غیرقانونی در خارج از کشور علیه نظام فعالیت داشتهاند، شناسایی شده و از طریق سامانه، دسترسی به اموال آنها وجود دارد و دستور توقیف صادر شده است.
اکبری ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی افرادی که با شگردهای مالی، اموال خود را به دیگران منتقل کردهاند، در حال انجام است و بهزودی این افراد نیز شناسایی و اموال آنها توقیف خواهد شد.
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