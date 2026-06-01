۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

توقیف اموال ۱۸ نفر در استان سمنان به جرم همکاری با عناصر دشمن

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقیف اموال ۱۸ نفر به جرم همکاری با عناصر دشمن در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۰ نفر به جرم همین همکاری با توقیف اموال و دارایی‌ها مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری اظهار کرد: در اجرای تأکیدات راهبردی رئیس قوه قضاییه مبنی بر استمرار اقدامات قضایی در راستای مبارزه با عناصر داخلی خائن و نیز صیانت از امنیت پایدار کشور در شرایط جنگ تحمیلی کنونی، در استان سمنان نیز اقدامات قضایی و امنیتی لازم در دستور کار قرار گرفته و رصد مستمر فعالیت‌ها و تحرکات عوامل داخلی و خارجی وابسته به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان جزئیات روند اقدامات قضایی در استان سمنان افزود: در این چارچوب، برای عناصر داخلی و خارجی شناسایی شده که به موجب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، با اقدامات یا مساعدت‌های خود در جهت تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به این رژیم علیه امنیت و منافع ملی کشور فعالیت داشته‌اند، پرونده قضایی در استان تشکیل شده است.

رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با رصد دقیق امنیتی و اطلاعاتی، اموال و دارایی‌های ۱۸ نفر دیگر از عوامل وابسته به دشمن در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی شد و با صدور احکام قضایی لازم، دستور توقیف فوری تمامی دارایی‌های منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی متهمان انجام شده است؛ همچنین دامنه شناسایی و توقیف اموال این افراد به سایر استان‌های کشور نیز گسترش یافته است.

اکبری با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه و با رعایت کامل ضوابط قانونی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فرآیند دادرسی با دقت و سرعت لازم پیگیری می‌شود و در برخورد با عناصر داخلی همسو با دشمنان، هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی استان اظهار داشت: حفظ و تأمین امنیت پایدار و صیانت از آرامش عمومی جامعه از اولویت‌های اصلی دادگستری استان است و در این مسیر، با هرگونه اقدام مخل امنیت کشور، برخورد قانونی، قاطع و بدون وقفه انجام خواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: با افزوده شدن این ۱۸ نفر، آمار کلی افرادی که از ابتدای بازه «جنگ تحمیلی سوم» تاکنون در استان سمنان با توقیف کامل دارایی‌ها مواجه شده‌اند، به ۴۰ نفر رسید.

