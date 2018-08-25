کارخانه های بزرگ زخم خورده «خصوصی خواری»

خبرگزاری مهر - گروه استان ها-،علیرضا نوری کجوریان: ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی حال و روزشان همانند تابلوهای ورودی ناخوش است، از سالها قبل تلاشهای زیادی برای ایجاد زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران صورت گرفت اما به رغم همه تلاشها اهداف مدنظر به دست نیامده است.

درنظر گرفتن مشوق های حمایتی و معافیت های مالیاتی هم چندان به کسب و کار و تولید در مازندران رونق نداد ‌ ساز صنعت همچنان ناکوک می نوازد.

نساجی مازندران، اشتباه در خصوصی سازی

نساجی مازندران کارخانه ای به قدمت تاریخ که همه مازندران از آن خاطره دارند و بخش عمده ای از خانوارهای استان یا در آن َشاغل بوده اند و یا غیرمستقیم اشتغال داشتند. اکنون حال و روز نساجی ناخوش است و بین شورا و بخش خصوصی و بانکها دست به دست می چرخد وهمانند یتیمی است که زیردست نامادری روزگار می گذراند.

کاهش شیفت های کاری و اخراج کارگران و بدهی های میلیاردی ثمره اجرای نا موفق و اشتباه خصوصی سازی در نساجی مازندران است و هرازگاهی شیپور حراج و فروش آن طنین انداز می شود.

محمود رمضانی سرپرست کارخانه نساجی قائمشهر از بدهی دو میلیاردو۶۰۰ میلیون تومانی کارخانه به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: این بدهی بابت بیمه ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان کارگران است و این در حالی که ما فقط مقدور به پرداخت حقوق ماهیانه آنان هستیم.

وی بابیان اینکه بخش ریسندگی و بافندگی کارخانه نساجی نیاز به اصلاح ساختار دارد، گفت: بدون اختصاص بودجه، کارخانه نساجی هیچ سوددهی نخواهد داشت.

سرپرست کارخانه نساجی از شورای شهر و شهرداری درخواست کمک کرد و گفت: در حال حاضر حدود قیمت میانگین پنبه در ایران هشت هزار تومان است و ماهانه باید یک میلیارد تومان پنبه تولید کنیم.

چیت سازی بهشهر؛ قربانی بین طلبکاران

چیت سازی بهشهر هم زخم خورده خصوصی سازی است و در دهه ۸۰ در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و نبود نقدینگی مناسب، درآمدزایی ناکافی، سوء مدیریت این واحد را در آستانه تعطیلی قرار داده بود و طلبکاران برای وصول مطالبات اقدام به تصرف اراضی آن کرده اند.

حال واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی مازندران نیز ناخوش است و رضا رفیعی‌فرد یکی از صاحبان واحد تولیدی در شهرک صنعتی شورمست با ۲۰ سال سابقه، یکی از مهم‌ترین مسائل خود را مشکلات ارزی برشمرد و افزود: اگر دولت برای مسئله ارز چاره‌اندیشی نکند، کارگاه ما عنقریب بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکلات ما در صادرات با مشکلات واردکنندگان سودجو گره خورده است، افزود: دولت از ما صادرکنندگان می‌خواهد ارز را به قیمت ۴هزارو۲۰۰ به آنها بفروشیم اما از سوی دیگر دست واردکننده را آزاد گذاشته تا مواد اولیه مورد نیاز ما را به هر قیمتی به ما بفروشد.

سرمایه درگردش و صادرات محوری راه حل برون رفت از مشکلات

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی در استان، تولید صادرات گرا را راه حل رفع مشکلات برشمرد و گفت: اگر تولید صادرات گرا نداشته باشیم اتلاف منابع اتفاق می‌افتد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، سرمایه در گردش، نبود نقدینگی و سوء مدیریت را از جمله مشکلات مهم فراروی واحدهای تولیدی استان بیان کرد و افزود: ر اقتصاد تولید صادرات گرا بسیار حائز اهمیت بوده و اگر تولید صادرات گرا نداشته باشیم اتلاف منابع اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: بحث های مالیاتی و اعتبارات بانکی باید در جهت قابلیت های سرمایه‌گذاری در استان مازندران هدفمند شود، همچنین سود بالای بانکی از مهمترین مشکلات است زیرا تولید با سود ۱۸ درصدی به رونق نخواهد رسید.

تولید با وام ۱۸ درصدی رونق نمی گیرد

مهاجر یادآور شد: وام‌هایی که بنگاه های اقتصادی دریافت می‌کنند با سود ۱۸ درصد بوده و طبق دستور رئیس جمهور، چک برگشتی و معوقات بانکی در وام های جدید که برای تولیدکنندگان لحاظ می‌شود نباید در نظر گرفته شود اما متاسفانه مشاهده شده که بانک ها از دستورات سرپیچی می کنند.

وی افزود: متاسفانه تولید کنندگان در سه حوزه بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی دچار مشکل هستند که باید توجه جدی در این خصوص صورت گیرد. مشکلات در عرصه تولید و تجارت باید به صورت مکتوب به شورای گفت‌وگوی دولت ارائه شود تا برای حل آن چاره‌ای اندیشیده شود. باید کارگروهی در شورای گفت‌وگو برای حل مسائل بانکی ایجاد شود تا به تولیدکنندگان، صنعتگران و معدن داران برای رفع مشکلات آنان کمک کنند تا زمینه را برای واحدهایی که خواهان صادرات هستند فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: امروزه تولید کنندگان واقعی با شرایط سخت کار، خواهان حفظ اشتغال هستند تا ثابت کنند که تولید کننده، واقعی هستند. متاسفانه تولید کنندگان و صنعتگران بیشترین آسیب را از قشر صنعت گر نماها دیده‌اند.

توزیع نامتوازن شهرک های صنعتی

وی توزیع نامتوازن شهرکهای صنعتی استان را یکی دیگر از مشکلات صنعتی در استان عنوان کرد و افزود:بطوریکه برخیراز شهرستان ها بدون شهرک و برخی تا چهار شهرک صنعتی دارند،علاوه بر آن عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای شهرکهای صنعتی موجود استان یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت در مازندران است.

مهاجر ادامه داد:اگر بیشتر زمین ها و ابزارها که در داخل شهرک بلا استفاده هستندو یا در گرو بانک ها قرار دارند به سرمایه گذاران واگذار شود می توان صنعت استان را شکوفا کرد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت صنعت در استان بسیار نگران کننده است اظهار کرد: نساجی و صنایع چوب و کاغذ مازندران که دو صنعت مادر در استان به شمار می آیند در شرایط نگران کننده ای قرار دارند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران استفاده از فرصتها،پتانسیل ها و ظرفیت های موجود،بازنگری شیوه پرداخت تسهیلات و وام های صنعتی و تولیدی با سود کم که منابع بانکی در راستای تولید اشتغالزایی و صادرات هزینه شود را به عنوان راهکارهای این موانع عنوان کرد.

وی مشارکت فعالانه دانشگاهها در توسعه صنعت و ارائه اموزش های کاربردی بر اساس خواسته ها و نیازهای صنایع و ایجاد و فعال سازی مراکز تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی که تاثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت و افزایش راندمان بهره وری و کاهش هزینه ها دارند از ضرورت های دیگری است که باید مورد توجه بیشتر مسئولان بخش دولتی و خصوصی در حوزه صنعت قرار گیرد.

آمارهای غیررسمی و کارگروه تخصصی اقتصاد اتاق فکر و تعالی مازندران می‌گوید ۸۰ درصد کارخانه های مازندران ورشکسته است اما مسولان چیز دیگری می گویند. بدهی بیش از ۳۰ هزار میلیاردی واحدهای تولیدی به بانکها معضل دیگر فراروی تولید و رونق آن در مازندران به شمار می رود.

پاسکاری تعطیلی کارخانه ها بین دولت ها

همواره تعطیلی واحدها و کارخانه های تولیدی به زمین دولت قبلی انداخته می شود تا جایی که محمد پور رئیس سازمان صنعت مازندران گفت: حدود ۳۴ درصد کارخانه های دارای بیش از ۱۰ کارگر استان تعطیل هستند و بیشتر واحدها از سال ۸۸ تا ۹۲ تعطیل شدند.

وی ادامه داد:۵۵۴ واحد صنعتی جدید طی دولت یازدهم در مازندران رویش کردند و هزار و ۳۳ واحد نیز در دست ساخت است و در مجموع هزار د ۷۰۰ واحد صنعتی با اشتغال بالای ۱۰ نفر در استان فعالیت دا د.

محمد پور در عین حال تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی را رد کرد و آینده صنعت استان را نویدبخش دانست.

اخراج ۱۰۰۰ کارگر در آمل/ دستهای پشت پرده مافیای لبنیات

آمل جایی که ۵۵ درصد صنعت مازندران در آن استقرار دارد و به قطب صنعتی معروف است اما آمارهای ضد و نقیض اخراج کارگران در سال حمایت از کالای ایرانی نگران کننده شده است.

قطب تولید لبنیات در آمل وجود دارد که محصولاتش حتی به آمریکا نیز صادر شده اما اکنون کار به جایی پیش رفته که شایعه اخراج ۱۲۰۰ کارگر آن در شهر پیچیده است.

هادی رضازاده مسئول خانه کارگر آمل به خبرنگار مهر می گوید: یکی از مشکلاتی که در این ایام بیشتر به چشم می خورد نیمه فعال بودن و تعطیلی واحدهای تولیدی که باعث بیکارشدن کارگران شده است.

وی افزود: از اول سال ، حدود هزار نفر از کارگران شهرستان آمل به دلیل اخراج و مشکلات دیگر به اداره کار مراجعه کردند، البته نباید فراموش کرد خیلی از کارگران نیز به دلیل اتمام قرارداد به اداره کار مراجعه نمی کنند.

وی با بیان اینکه کارگران شاهد کاهش قدرت خریدشان در مقابل هزینه‌های سرسام‌آوری هستند افزود: در این ایام اکثر کارگران به دلیل نبودن درآمد و نخواندن درآمد و هزینه ها، تبدیل به بدهکارانی به اقوام یا موسسات مالی شده اند.

رضازاده تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور یکی از کارهایی که دولت می تواند در شرایط فعلی انجام دهد این است که واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می شود، محدود کند و این کار باعث تقویت تولید کنندگان داخلی می شود.

هرچند استاندار مازندران می گوید دست هایی پشت پرده است تا صنعت لبنیات منطقه را ضربه زند و بررسی ها نشان داد که این کارخانه برای تامین شیر مشکل داشت و برخی ها شیرها را تبدیل به شیرخشک و صادر می کردند و ما جلوی صادرات شیرخشک را گرفتیم.

ایجاد زیرساخت در شهرکهای صنعتی

حال واحدهای تولیدی مستقر ور شهرکهای صنعتی مازندران هم خوب نیست اما این مسله کافی زیرساخت های ایجاد شده در شهرکهای صنعتی نیست و به گفته مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فقط در دولت تدبیر و امید ۲۳۷ طرح عمرانی با ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیرساخت ها در شهرکهای صنعتی اجرا شده است.

وی می گوید گازرسانی، تامین آب و برق، راه دسترسی، آسفالت، ساخت تصفیه خانه، تامین روشنایی معابر از جمله زیرساخت های ایجاد شده است.

وی ادامه داد اکنون تمامی زیرساخت ها برای سرمایه گذاری و استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی مهیا شده است.

بدهی های بانگی سبب شده بود بانکهای استان بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی را در سالهای قبل تملیک کنند و با پیگیری ستاد تسهیل و رونق تولید اکنون شمار واحدهای تملیک شده به ۱۶۰ واحد کاهش یافته است.

درحال حاضر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی مازندران فعال است ۵۰ درصد با ظرفیت کامل کار می کنند.