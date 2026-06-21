منصور سیاوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراجعه به مراکز درمانی معتبر، پیگیری منظم روند درمان و کسب اطلاعات از منابع علمی و تخصصی، میتواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند و شانس موفقیت درمان را افزایش دهد.
وی بر اهمیت آگاهیبخشی، غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریهای تیروئید تأکید کرد و افزود: غده تیروئید با وزن طبیعی ۵ تا ۱۵ گرم، نقشی محوری در فیزیولوژی بدن ایفا میکند.
رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: تمام بخشهای بدن از موی سر تا ناخن پا تحت تأثیر عملکرد صحیح تیروئید هستند و هیچ ارگانی از هورمونهای تیروئید بی تأثیر نیست .
وی اختلالات تیروئید در بدن را شامل پرکاری، کمکاری، التهابها، تودهها و سرطانهای نام برد و افزود: ایران از نظر امکانات تشخیصی و درمانی بیماریهای تیروئید همگام با کشورهای پیشرفته جهان حرکت میکند و در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، جراحی، سونوگرافی و دانش تخصصی هیچ مشکلی وجود ندارد.
سیاوش با بیان اینکه برای پیشگیری از اختلالات تیروئید، لازم است افراد به تغذیه روزانه خود توجه ویژهای داشته باشند و از دریافت کافی ریزمغذیهایی مانند ید، سلنیوم و آهن اطمینان حاصل کنند، خاطرنشان کرد: استفاده از نمک یددار استاندارد، مصرف مواد غذایی سالم و تأمین پروتئین مورد نیاز بدن میتواند نقش مهمی در عملکرد صحیح تیروئید داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علومپزشکی اصفهان ادامه داد: بهتر است افراد از مصرف نمکهای غیراستاندارد و محصولاتی که بدون پشتوانه علمی بهعنوان جایگزین نمک یددار تبلیغ میشوند، خودداری کنند و از آنجا که بسیاری از بیماریهای تیروئید در مراحل اولیه بدون علامت هستند، انجام آزمایشهای دورهای و غربالگری منظم اهمیت زیادی دارد.
سیاوش گفت: افرادی که دچار خستگی مداوم، تغییرات وزن، ریزش مو، اختلالات خلقی یا مشکلات قاعدگی هستند، باید برای بررسی عملکرد تیروئید به پزشک مراجعه کنند.
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