محمد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکومیت حمله دشمن به مراکز علمی کشور، این اقدامات را بخشی از پروژه مقابله با استقلال علمی ایران دانست و اظهار کرد: دشمن از سال‌ها پیش، یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، در برابر حرکت ایران به سمت استقلال روزافزون ایستاده است. ایران پیش از انقلاب اسلامی، به دلیل نداشتن استقلال اقتصادی و به‌ویژه استقلال علمی، فنی و فناورانه، همواره به دشمن و جریان استکبار وابسته و در خدمت اهداف او بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت رهبری امام راحل و مکتب امام خمینی (ره) و ریل‌گذاری این حرکت توسط امام شهید، این وابستگی به‌تدریج کاهش یافت و ایران توانست مسیر استقلال علمی را به سمت قله پیشرفت و سعادت طی کند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) افزود: در ادامه این مسیر، با مدیریت مدبرانه و موفق رهبر شهید انقلاب، ایران به قطب علمی در منطقه و بلکه جهان تبدیل شد و همین مسئله باعث شد دشمنان تلاش کنند با شیوه‌های مختلف، مانع این پیشرفت شوند یا سرعت آن را کاهش دهند.

وی با اشاره به اقداماتی همچون ترور دانشمندان ایران از دهه‌ ۸۰ و حمله به مراکز علمی، پژوهشی و فناورانه کشور در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، گفت: دشمن وقتی مشاهده کرد که وابستگی علمی ایران از بین رفته و کشور به سمت تولید روزافزون علم و فناوری بومی و درون‌زا حرکت می‌کند، از مسیرهای گوناگون برای مقابله وارد شد؛ از جمله ترور دانشمندان ایرانی و هدف قرار دادن مراکز علمی و پژوهشی در جنگ‌های نظامی، به‌ویژه در جنگ رمضان، تا به خیال واهی خود، استقلال علمی تثییت شده در ایران را تضعیف یا نابود کند.

یزدانی با بیان اینکه دشمن در شناخت ماهیت علم در ایران اسلامی، دچار خطای محاسباتی شده است، تصریح کرد: واقعیت این است که علم چیزی نیست که در چند ساختمان جمع شده باشد و با حمله به آن ساختمان، علم نابود یا تضعیف شود. بلکه، علم حقیقتی است که باغبان ‌های انقلاب، امام راحل و امام شهید انقلاب و در ادامه این مسیر، امام شاهد، در روح، جان، فرهنگ، اندیشه و دل‌های فرزندان ایران، بذر این حقیقت را کاشته‌اند و امروز ما مشغول برداشت میوه‌های درخت علم هستیم و پیروزی بر ابرقدرت نظامی جهان، یکی از این میوه‌ها است.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ادامه داد: این بذر، امروز به درخت‌های تنومندی تبدیل شده که در دل ملت ایران گسترده و پراکنده شده است؛ بنابراین هدف دشمن، که همانا مبارزه با استقلال علمی ایران است، هیچ‌گاه به موفقیت نخواهد رسید.

یزدانی با اشاره به پیامدهای معکوس اقدامات دشمن علیه ایران گفت: به لطف الهی، روند رشد علمی در ایران، به‌ویژه پس از دفاع‌های مقدس دوم و سوم، شتاب گرفته است و اتفاقاتی که در همین جنگ رمضان رخ داد، نشان داد که طراحی دشمن علیه ایران، نتیجه معکوس داده است.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) افزود: با نابودی برخی از مراکز مهمِ سری علمی و فناوری آمریکا و صهیون، در واقع، نشانه‌های نشیب و سقوط علمی غرب نیز آغاز شده است و دقیقاً همان چیزی که آن‌ها برای ایران می‌خواستند، اکنون برخلاف خواست آنان، در حال رخ دادن است.

وی با استناد به این آیه کریمه گفت: «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»؛ آن‌ها نقشه کشیدند، اما نقشه آنان در دل نقشه خداوند قرار دارد و خداوند بهترین طراح نقشه است.