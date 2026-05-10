حجت الاسلام حمیدرضا کامل نواب در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان به مراکز دانشگاهی، این اقدام را «جنایتی علیه علم و انسانیت» دانست و اظهار کرد: چنین اقداماتی نه تنها روند پیشرفت علمی ایران را متوقف نمی‌کند، بلکه عزم کشور برای دستیابی به قله‌های دانش را تقویت خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری با اشاره به جایگاه دانشگاه در پیشرفت ملت‌ها بیان کرد: دانشگاه حرم امنی است که در آن آینده ملت‌ها رقم می‌خورد و جوانان با سلاح علم و اندیشه برای ساختن آینده‌ای روشن آماده می‌شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها نقش مهمی در روشن نگه داشتن چراغ تمدن دارند، افزود: در این محیط علمی، نسل جوان با دانش و تفکر مسلح می‌شود تا با جهل و عقب‌ماندگی مقابله کند. از این رو هرگونه حمله به این مراکز تنها تخریب چند ساختمان نیست، بلکه حمله به امید یک نسل و آسیب به بنیان‌های پیشرفت و صلح در جهان به شمار می‌آید.

کامل نواب با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز دانشگاهی، این اقدام را نقض آشکار قوانین و موازین بین‌المللی دانست و گفت: بر اساس منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اماکن آموزشی در زمره مکان‌هایی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند. هدف قرار دادن این مراکز نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین‌المللی و ارزش‌های مشترک انسانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری تأکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ خود هم سنگر علم را شناخته و هم سنگر جهاد را. همان‌گونه که در دفاع از سرزمین خود با قدرت ایستاده است، در عرصه علم و دانش نیز با عزمی راسخ مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد. به گفته وی، چنین حملاتی نه نشانه قدرت، بلکه نشانه نگرانی و هراس از پیشرفت علمی ملت ایران است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اراده ملی و سابقه مقاومت، این تجاوز را به شدت محکوم می‌کند و اجازه نخواهد داد چنین اقداماتی روند رشد علمی کشور را متوقف کند. به گفته او، این حملات در عمل موجب افزایش عزم و اراده برای خودکفایی علمی و دستیابی به مرزهای بالاتر دانش خواهد شد.

کامل نواب تصریح کرد: ایران از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی برای پیگیری و مجازات عاملان این اقدام استفاده خواهد کرد و در عین حال با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر مسیر توسعه علمی کشور را ادامه می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواست در برابر اینگونه اقدامات سکوت نکنند و نسبت به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی واکنش نشان دهند.

وی گفت: بی‌تفاوتی در برابر حمله به مراکز علمی، به معنای نادیده گرفتن جایگاه علم و آموزش در سطح جهانی است.

کامل نواب با تأکید بر توان علمی جوانان کشور گفت: همان‌گونه که ملت ایران در میدان‌های مختلف مقاومت ایستادگی کرده است، در میدان علم نیز با اتکا به توان داخلی و تلاش جوانان خود مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و دانشگاه‌های ایران همچنان به عنوان دژهای استوار علم و خودباوری ملی باقی خواهند ماند.