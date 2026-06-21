صیاد متخلف فضای مجازی در سروآباد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا صادقی عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های سروآباد اظهار کرد: در پی پایش مستمر فعالیت‌های فضای مجازی توسط کارشناسان محیط زیست، فردی که در صفحه اینستاگرامی خود اقدام به انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به صید آبزیان می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی شهرستان، این فرد احضار و اقدامات لازم برای تشکیل پرونده تخلف زیست‌محیطی، جمع‌آوری مستندات و ثبت گزارش انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد ادامه داد: پرونده این فرد پس از تکمیل مستندات برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی در اختیار دادستانی شهرستان قرار گرفت.

صادقی تأکید کرد: حفاظت از منابع آبی و آبزیان نیازمند مشارکت عمومی است و هرگونه فعالیتی که به صید غیرمجاز یا آسیب به تنوع زیستی منجر شود، با پیگیری قانونی دستگاه‌های مسئول مواجه خواهد شد.