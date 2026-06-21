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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

صیاد متخلف فضای مجازی در سروآباد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد

صیاد متخلف فضای مجازی در سروآباد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد

سروآباد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد از شناسایی فردی خبر داد که با انتشار تصاویر صید غیرمجاز آبزیان در فضای مجازی، اقدام به ترویج تخلفات زیست‌محیطی کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا صادقی عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های سروآباد اظهار کرد: در پی پایش مستمر فعالیت‌های فضای مجازی توسط کارشناسان محیط زیست، فردی که در صفحه اینستاگرامی خود اقدام به انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به صید آبزیان می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی شهرستان، این فرد احضار و اقدامات لازم برای تشکیل پرونده تخلف زیست‌محیطی، جمع‌آوری مستندات و ثبت گزارش انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد ادامه داد: پرونده این فرد پس از تکمیل مستندات برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی در اختیار دادستانی شهرستان قرار گرفت.

صادقی تأکید کرد: حفاظت از منابع آبی و آبزیان نیازمند مشارکت عمومی است و هرگونه فعالیتی که به صید غیرمجاز یا آسیب به تنوع زیستی منجر شود، با پیگیری قانونی دستگاه‌های مسئول مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6867135

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