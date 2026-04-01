دستگیری شکارچی متخلف در ارتفاعات کوسالان؛ کشف سلاح و کبک شکارشده

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اجرای طرحهای نظارتی نوروزی، محیطبانان شهرستان سروآباد ظهر چهارشنبه موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی متخلف در ارتفاعات کوسالان شدند.
این عملیات در روز ۱۲ فروردینماه ۱۴۰۵ و در قالب گشتزنیهای مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست انجام شد که طی آن، متخلف در حین فعالیت غیرقانونی شناسایی و بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، از فرد دستگیرشده یک قبضه اسلحه شکاری و یک قطعه کبک شکارشده کشف و ضبط و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
رئیس اداره محیط زیست سروآباد، با تأکید بر تشدید نظارتها در ایام تعطیلات اظهار کرد: گشتهای نوروزی با هدف صیانت از زیستگاهها و جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی افزود: نیروهای محیط زیست با هرگونه شکار و صید غیرمجاز، بهویژه در مناطق حساس و حفاظتشده، بدون اغماض برخورد خواهند کرد و اجازه سوءاستفاده از شرایط تعطیلات به متخلفان داده نخواهد شد.
صادقی خاطرنشان کرد: اجرای این گشتها نقش مؤثری در حفظ گونههای جانوری و جلوگیری از تخریب زیستگاههای طبیعی دارد و از شهروندان نیز انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
