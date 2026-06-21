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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

جام جهانی ۲۰۲۶ ؛

رکورد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران؛ هدیه ماندگار بلژیک به حاجی‌صفی

رکورد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران؛ هدیه ماندگار بلژیک به حاجی‌صفی

بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال ایران در بازی با بلژیک بر بازوی باتجربه ترین عضو این تیم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیگ در حالی از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه سوفی لس انجلس برگزار می شود که احسان حاج صفی برای یازدهمین بار برای ایران در ادوار جام جهانی بازی می کند.

به این ترتیب احسان حاج صفی تبدیل به اولین بازیکن تاریخ تیم ملی ایران شد که ۱۱ بازی در رقابتهای جام جهانی را انجام می‌دهد. او در جام جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و حالا ۲۰۲۶ بازی کرده تا یک رکورد تاریخی را در اختیار بگیرد. بازیهای قبلی او در دوران هدایت تیم ملی توسط کارلوس کی‌روش رقم خورد.

بازیکن ۳۶ ساله تیم ملی ایران با بازگشت به ترکیب اصلی بازوبند کاپیتانی را از همان ابتدای مسابقه بر بازو خواهد بست تا رکوردی دیگر برایر خود رقم زند.

رکورد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران؛ هدیه ماندگار بلژیک به حاجی‌صفی

کد مطلب 6867186

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