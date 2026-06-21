به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانیاراتبنی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، مدیریت اصولی پسماند را یکی از مهمترین دغدغههای زیستمحیطی استانهای شمالی عنوان کرد و اظهار داشت: حل این چالش نیازمند برنامهریزی مستمر، تأمین منابع مالی و همکاری دستگاههای مختلف اجرایی است.
وی با بیان اینکه طی ماههای اخیر روند اجرای پروژه ساماندهی پسماند شتاب گرفته است، افزود: با جذب سرمایهگذار و آغاز عملیات اجرایی، اقدامات متعددی در بخشهای عمرانی، تجهیزاتی و زیرساختی انجام شده که پروژه را به مراحل نهایی رسانده است.
فرماندار قائمشهر با اشاره به وضعیت فعلی سایت پسماند تصریح کرد: تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز در محل نصب شده، بخش مدیریت و جمعآوری شیرابه ساماندهی شده و سولهها و فضاهای عملیاتی نیز مراحل ساخت و آمادهسازی را پشت سر گذاشتهاند.
قربانیاراتبنی ادامه داد: علاوه بر تکمیل بخشهای فنی، عملیات پاکسازی و بهسازی محوطه سایت نیز در دستور کار قرار دارد تا مجموعه برای آغاز فعالیت رسمی آماده شود.
وی با تأکید بر تداوم روند اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: بازدید میدانی امروز نشان داد فعالیت نیروهای اجرایی و پیمانکاران بدون وقفه ادامه دارد و تلاش میشود موانع باقیمانده در کوتاهترین زمان برطرف شود.
فرماندار قائمشهر ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها و همکاری دستگاههای مرتبط، پروژه ساماندهی پسماند این شهرستان در ماههای آینده وارد مدار بهرهبرداری شده و گام مهمی در کاهش مشکلات زیستمحیطی منطقه برداشته شود.
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