پاسالار: مجهزترین سایت پسماند استان بوشهر در عسلویه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر سه شنبه درنشست با مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری بوشهر و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، از راه‌اندازی اولین و مجهزترین سایت مدیریت پسماند استان بوشهر در این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه توسط بخش خصوصی احداث شده و گامی مهم در بهبود مدیریت پسماند منطقه محسوب می‌شود.

فرماندار عسلویه افزود: سایت پسماند عسلویه با تجهیزات پیشرفته و استانداردهای روز، قادر به پردازش و دفع ایمن زباله‌های شهری و صنعتی خواهد بود و نقش کلیدی در حفظ محیط زیست منطقه، به ویژه با توجه به صنایع مستقر در عسلویه، ایفا می‌کند.

وی گفت: این پروژه نه تنها اولین سایت مجهز پسماند در سطح استان است، بلکه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اشتغال‌زایی و کاهش آلودگی‌های زیست‌ محیطی را به دنبال دارد.

فرماندار عسلویه تأکید کرد: عملیات اجرایی این سایت به زودی آغاز شده و شهرستان عسلویه را در مدیریت پایدار پسماند پیشرو خواهد کرد.