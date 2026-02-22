به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی عصر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قصرشیرین با اشاره به تصویب بودجه راه‌اندازی جایگاه جدید بازیافت، از رفع موانع مدیریتی و نهایی شدن واگذاری زمین طرح خبر داد و افزود: مراحل اجرایی این پروژه تا پیش از پایان نیمه نخست سال آینده با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های مرتبط آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: پروژه یادشده پنج ناحیه از غرب استان شامل شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، ریجاب، قصرشیرین، سومار و دالاهو را تحت پوشش قرار خواهد داد و با انتقال محل دفن و بازیافت زباله‌ها به محدوده جدید، مشکلات زیست‌محیطی، زباله‌سوزی و پراکندگی پسماند در جاده‌های اطراف به طور اساسی برطرف می‌شود.

شفیعی با اشاره به سابقه تخصیص اعتبارات مرتبط در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ گفت: با وجود پرداخت‌هایی از جمله ۹۰۰ میلیون تومان برای آغاز طرح در آن سال‌ها، مسائل فنی و مالکیت زمین مانع پیشرفت شد؛ اما اکنون با ابلاغ رسمی اعتبار و تهیه طرح توجیهی، پروژه کاملاً عملیاتی شده و مسیر اجرایی آن مشخص است.

فرماندار قصرشیرین افزود: بر اساس مصوبه جدید، شهرداری قصرشیرین به‌عنوان متولی اصلی و رئیس هیئت‌مدیره تعیین شده و سهم این شهرداری در ترکیب سهامداران ۴۵ درصد است. سایر شهرداری‌های مشارکت‌کننده نیز سهم نسبی در اداره طرح خواهند داشت تا همکاری منطقه‌ای به‌صورت مؤثر شکل گیرد.

وی در ادامه خواستار ساماندهی وضعیت فعلی جایگاه‌های پسماند شد و دستور داد دستگاه‌هایی مانند شبکه بهداشت، دهیاری‌ها و اداره محیط زیست نسبت به شناسایی و مستندسازی ایرادات اقدام کنند. او تأکید کرد: نظارت میدانی با تشکیل تیم مشترک انجام شود و باید از الگوهای موفق همچون مدیریت پسماند در ایام اربعین بهره‌برداری گردد.

شفیعی تمرکز اصلی طرح را بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی، بهداشتی و فاصله‌های قانونی عنوان کرد و گفت: لازم است محدوده پروژه، قراردادهای اجرایی با شرکت‌های واجد صلاحیت و استعلام‌های لازم از مراجع مرتبط مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر نهایی شود تا ضمن اجرای مصوبات، رضایت عمومی نسبت به ساماندهی پسماند در منطقه حاصل گردد.