به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود با انتشار نماد نهضت پرچم سرخ اثر استاد مسعود نجابتی و سید محمد میری، خون‌خواهی رهبر شهید را تکلیف قطعی و از اولویت‌های موثران و تصمیم‌گیران دانستند.

گفتنی است این نهضت نه صرفاً یک پویشِ مقطعی، بلکه تلاشی برای تبیینِ «خون‌بهای امام شهید» است. این پرچمِ سرخِ خون‌خواهی که مزین به شعار «یا لثارات الحسین» و نمادِ «مشت گره‌کرده» است که حرکتِ این پرچمِ نمادین، آیینی است که با الهام از ظرفیت‌های محرم و صفر، در سراسر کشور طنین‌انداز خواهد شد. این آیین با شروعی نمادین از حسینیه‌ اعظم زنجان آغاز شده و در مسیرِ تشییعِ پیکرِ مطهرِ رهبرِ شهید، با همراهی اقشارِ مختلفِ مردم، در شهرهای ایران به اهتزاز در می‌آید. این حرکت در نهایت، با پیوند خوردن به طومارِ عهدِ مردمی که حکایت از ایستادگیِ بی‌وقفه‌ی امت دارد، در میعادگاهِ مقدسِ جمکران و بر فرازِ نمادِ مشتِ گره‌کرده‌ی امام شهید قرار می‌گیرد؛ تا به عنوانِ نشانی زنده بر حافظه‌ تاریخ باقی بماند.

