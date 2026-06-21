توزیع یک میلیون پرس غذای گرم در پویش اطعام حسینی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح نخستین آشپزخانه طرح اطعام حسینی در شهرک رزمندگان اهواز اظهار کرد: نخستین آشپزخانه این طرح در مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل العباس افتتاح شد و در طول ماه محرم و صفر ۱۷۱ آشپزخانه دیگر در شهرستان‌های مختلف استان با مشارکت مراکز نیکوکاری فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان افزود: پویش اطعام و احسان حسینی در قالب طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین تهیه بسته‌های معیشتی با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مراکز نیکوکاری، خیریه‌ها، هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، مواکب و گروه‌های جهادی با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری از اول ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

شیبه درباره اهداف کمیته امداد در این طرح بیان کرد: در هدف‌گذاری امسال پیش‌بینی می‌شود با کمک‌های خیران حقیقی و حقوقی یک میلیون پرس غذای گرم و ۳۵۰ هزار بسته معیشتی و اقلام خوراکی در اختیار خانواده‌های محروم قرار گیر

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