https://mehrnews.com/x3cpcp ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ کد مطلب 6867319 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ عزاداری مردم چابهار در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید چابهار- مردم چابهار در شب صد و دوازدهم از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6867319 کپی شد مطالب مرتبط پیشرفت ۹۲ درصدی راهآهن چابهار - زاهدان دستگیری اعضای باند خشن گروگانگیری و آزادی فرد گروگان در چابهار نخستین کشتی تجاری چین پس از محدودیتهای دریایی در چابهار پهلو گرفت برچسبها بندر چابهار اجتماع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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