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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

نخستین کشتی تجاری چین پس از محدودیت‌های دریایی در چابهار پهلو گرفت

نخستین کشتی تجاری چین پس از محدودیت‌های دریایی در چابهار پهلو گرفت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از ورود نخستین کشتی حامل کالاهای تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از کشور چین روز جمعه پس از پایان محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای‌عالی مناطق آزاد، محمد سعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از ورود نخستین کشتی حامل کالاهای تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از کشور چین روز جمعه (۲۹ خرداد) پس از پایان محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی خبر داد و گفت: این رخداد نقطه عطفی در بازگشت اقتدار اقتصادی کشور و احیای مسیرهای تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: این کشتی با ۴۰۹ کانتینر کالا در بندر شهید کلانتری چابهار پهلو گرفته است. محموله این کشتی شامل انواع قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین، لوازم خانگی از جمله کولر پنجره‌ای و اسپیلت، یخچال و ماشین لباسشویی، لوازم بهداشتی، تجهیزات و لوازم دستگاه‌های حفاری، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نساجی، لوله و اتصالات فولادی، پنل‌های خورشیدی، کفش ایمنی، تخته سه‌لایه، کاغذ و پارچه است.

اربابی با اشاره به پهلوگیری این کشتی در بندر راهبردی چابهار اظهار کرد: ورود نخستین کشتی تجاری از چین پس از عبور از شرایط دشوار جنگ و محدودیت‌های دریایی تحمیل‌شده از سوی دشمن آمریکایی، نشانه روشنی از پایداری اقتصاد ملی، اعتماد شرکای تجاری و جایگاه ویژه چابهار در معادلات اقتصادی منطقه است.

وی افزود: در طول دوره تنش و بحران، فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد چابهار با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌ها، ارتباطات تجاری خود را حفظ کردند و امروز شاهد به ثمر نشستن این مقاومت اقتصادی و بازگشت تدریجی جریان پایدار تجارت دریایی هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تأکید بر نقش راهبردی چابهار به عنوان تنها بندر و منطقه آزاد اقیانوسی کشور تصریح کرد: چابهار در دوران پساجنگ و محاصره دریایی می‌تواند به مهم‌ترین دروازه تجارت ایران با کشورهای حاشیه اقیانوس هند به‌ویژه در شرق آفریقا و شرق و جنوب شرق آسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و بازارهای بین‌المللی تبدیل شود. ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بندری، لجستیکی و ترانزیتی این منطقه، فرصت کم‌نظیری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم کرده‌است.

اربابی در تشریح برنامه‌های سازمان منطقه آزاد چابهار برای رونق تجارت دریایی در دوران پساجنگ و محاصره دریایی گفت: توسعه خطوط منظم کشتیرانی بین چابهار و بنادر مهم چین، هند و کشورهای منطقه، افزایش ظرفیت انبارداری و لجستیک، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترخیص کالا، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع دریامحور و ایجاد مشوق‌های جدید برای تجار و صاحبان کالا از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی سازمان است.

وی در پایان از آغاز مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی و اپراتورهای لجستیکی خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف ما تبدیل چابهار به هاب تجارت دریایی و مرکز توزیع کالا در سواحل راهبردی مکران در شمال اقیانوس هند است. در این مسیر، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند لجستیکی و بندری با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6865993
زهره آقاجانی

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