به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای‌عالی مناطق آزاد، محمد سعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از ورود نخستین کشتی حامل کالاهای تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از کشور چین روز جمعه (۲۹ خرداد) پس از پایان محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی خبر داد و گفت: این رخداد نقطه عطفی در بازگشت اقتدار اقتصادی کشور و احیای مسیرهای تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: این کشتی با ۴۰۹ کانتینر کالا در بندر شهید کلانتری چابهار پهلو گرفته است. محموله این کشتی شامل انواع قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین، لوازم خانگی از جمله کولر پنجره‌ای و اسپیلت، یخچال و ماشین لباسشویی، لوازم بهداشتی، تجهیزات و لوازم دستگاه‌های حفاری، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نساجی، لوله و اتصالات فولادی، پنل‌های خورشیدی، کفش ایمنی، تخته سه‌لایه، کاغذ و پارچه است.

اربابی با اشاره به پهلوگیری این کشتی در بندر راهبردی چابهار اظهار کرد: ورود نخستین کشتی تجاری از چین پس از عبور از شرایط دشوار جنگ و محدودیت‌های دریایی تحمیل‌شده از سوی دشمن آمریکایی، نشانه روشنی از پایداری اقتصاد ملی، اعتماد شرکای تجاری و جایگاه ویژه چابهار در معادلات اقتصادی منطقه است.

وی افزود: در طول دوره تنش و بحران، فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد چابهار با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌ها، ارتباطات تجاری خود را حفظ کردند و امروز شاهد به ثمر نشستن این مقاومت اقتصادی و بازگشت تدریجی جریان پایدار تجارت دریایی هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تأکید بر نقش راهبردی چابهار به عنوان تنها بندر و منطقه آزاد اقیانوسی کشور تصریح کرد: چابهار در دوران پساجنگ و محاصره دریایی می‌تواند به مهم‌ترین دروازه تجارت ایران با کشورهای حاشیه اقیانوس هند به‌ویژه در شرق آفریقا و شرق و جنوب شرق آسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و بازارهای بین‌المللی تبدیل شود. ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بندری، لجستیکی و ترانزیتی این منطقه، فرصت کم‌نظیری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم کرده‌است.

اربابی در تشریح برنامه‌های سازمان منطقه آزاد چابهار برای رونق تجارت دریایی در دوران پساجنگ و محاصره دریایی گفت: توسعه خطوط منظم کشتیرانی بین چابهار و بنادر مهم چین، هند و کشورهای منطقه، افزایش ظرفیت انبارداری و لجستیک، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترخیص کالا، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع دریامحور و ایجاد مشوق‌های جدید برای تجار و صاحبان کالا از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی سازمان است.

وی در پایان از آغاز مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی و اپراتورهای لجستیکی خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف ما تبدیل چابهار به هاب تجارت دریایی و مرکز توزیع کالا در سواحل راهبردی مکران در شمال اقیانوس هند است. در این مسیر، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند لجستیکی و بندری با جدیت دنبال خواهد شد.