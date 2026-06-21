مجید نوذری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان خبر داد و گفت: این پروژه با طولی حدود ۶۳۰ کیلومتر، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد رسیده است.

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر افزود: راه‌آهن چابهار–زاهدان با هدف اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی کشور در حال اجراست و نقش مهمی در توسعه ترانزیت، تسهیل صادرات و واردات و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شرق کشور ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در طول این مسیر حدود ۲۰ ایستگاه پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: ایستگاه‌های مسافری، باری و فنی در نقاط مختلف مسیر در حال احداث است و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری کامل از این خط ریلی در حال تکمیل است.

نوذری‌نژاد همچنین به ابنیه فنی پروژه اشاره کرد و گفت: در این مسیر بیش از ۳۰۰ دهانه پل احداث شده و عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف از جمله زیرسازی، روسازی و تأسیسات جانبی با سرعت در حال انجام است.

وی تأکید کرد: با تکمیل این پروژه، زمینه توسعه اقتصادی منطقه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال فراهم خواهد شد.