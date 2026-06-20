دستگیری اعضای باند خشن گروگانگیری و آزادی فرد گروگان در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در پی یک مورد گروگانگیری در شهرستان چابهار موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان چابهار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: با حضور مامورین پلیس در صحنه جرم مشخص شد سرنشینان دو خودرو به علت اخاذی شهروندی چابهاری وی را گرو گرفته و به مکان نامعلومی متواری می شوند.

سردار جوکار افزود: کارآگاهان پلیس چابهار با اقدامات تخصصی، اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری فرد گروگان در شهرستان خاش شده و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه ۷ نفر گروگانگیر را دستگیر و فرد گرو رفته را آزاد که به آغوش خانواده بازگردانده شد.