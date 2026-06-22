رسیدگی به ۱۸۸ هزار پرونده در دادگستری ایلام

عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد دستگاه قضائی استان در سال گذشته اظهار داشت: در این مدت بیش از ۱۸۸ هزار پرونده در مراجع قضائی استان مورد رسیدگی قرار گرفت و تمامی پرونده‌های وارده تعیین تکلیف شدند و همچنین بخشی از پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته نیز رسیدگی و مختومه شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صلح و سازش افزود: بیش از ۲۷ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر شده که معادل ۶۵ درصد پرونده‌های وارده است و در بخش‌های مربوط به سازش نیز بیش از ۷ هزار پرونده با توافق طرفین مختومه شده که این میزان ۸۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به این حوزه را شامل می‌شود.

علی‌محمدی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد آرای صادره مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: تنها ۸ درصد از آرای صادره مورد اعتراض قرار گرفته است و این آمار نشان‌دهنده استحکام آرای صادره و اعتماد عمیق مردم به دستگاه قضائی استان است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: اقناع آرا به معنای پذیرش احکام و فرآیند دادرسی از سوی مردم است و خوشبختانه استان ایلام در این شاخص در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد و این موفقیت مرهون تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان مجموعه قضائی استان است.