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۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۵

وصول ۲۴۳ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در ایلام

وصول ۲۴۳ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در ایلام

ایلام - مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از وصول ۲۴۳ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.

عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مودیان مالیاتی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تکریم مودیان محترم، پیگیری‌ها و مکاتبات لازم را با مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام داده است تا مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید شود و به محض اخذ مجوزهای لازم، زمان جدید از طریق مراجع رسمی به اطلاع مودیان خواهد رسید.

وی در ادامه به عملکرد وصول مالیات در استان اشاره کرد و افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۲۴۳ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده وصول و میان ذی‌نفعان قانونی توزیع شده است که این میزان نشان‌دهنده همکاری خوب مودیان و عملکرد مطلوب دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام تصریح کرد: از این میزان، حدود ۱۱ میلیارد تومان مربوط به عوارض آلایندگی بوده که مطابق قانون میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول توزیع شده است و شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، امور عشایری، پارک علم و فناوری و اداره‌کل ورزش و جوانان از جمله ذی‌نفعان این منابع هستند که سهم قانونی خود را دریافت کرده‌اند.

عباس‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این منابع نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری، روستایی، ورزشی و علمی استان ایلام ایفا می‌کنند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد توزیع عادلانه‌تر و اثربخش‌تر این اعتبارات در سطح استان باشیم.

کد مطلب 6867378

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