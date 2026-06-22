وصول ۲۴۳ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در ایلام

عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از مودیان مالیاتی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تکریم مودیان محترم، پیگیریها و مکاتبات لازم را با مراجع قانونی ذیصلاح انجام داده است تا مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی تمدید شود و به محض اخذ مجوزهای لازم، زمان جدید از طریق مراجع رسمی به اطلاع مودیان خواهد رسید.
وی در ادامه به عملکرد وصول مالیات در استان اشاره کرد و افزود: در سهماهه نخست سال جاری، حدود ۲۴۳ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده وصول و میان ذینفعان قانونی توزیع شده است که این میزان نشاندهنده همکاری خوب مودیان و عملکرد مطلوب دستگاههای اجرایی در این حوزه است.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام تصریح کرد: از این میزان، حدود ۱۱ میلیارد تومان مربوط به عوارض آلایندگی بوده که مطابق قانون میان دستگاهها و نهادهای مشمول توزیع شده است و شهرداریها، دهیاریها، امور عشایری، پارک علم و فناوری و ادارهکل ورزش و جوانان از جمله ذینفعان این منابع هستند که سهم قانونی خود را دریافت کردهاند.
عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: این منابع نقش مهمی در توسعه زیرساختهای شهری، روستایی، ورزشی و علمی استان ایلام ایفا میکنند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد توزیع عادلانهتر و اثربخشتر این اعتبارات در سطح استان باشیم.
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