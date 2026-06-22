شهدای نوجوان بهترین الگوی تربیتی برای نسل امروز هستند

محمدرضا ولدبیگیان با اشاره به ظرفیت بالای فرهنگ ایثار و شهادت در تربیت نسل نوجوان اظهار داشت که شهدای نوجوان کربلا و دانش‌آموزان شهید دفاع مقدس، بهترین سرمایه‌های تربیتی برای نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند و معرفی سیره و منش آنان، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری شخصیت دینی، ملی و انقلابی دانش‌آموزان دارد.

وی با بیان اینکه یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، میراثی ارزشمند برای آینده‌سازان این مرز و بوم است، تصریح کرد: آموزش و پرورش با تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در میان دانش‌آموزان، می‌کوشد تا نسل آینده را با آرمان‌های انقلاب پیوند دهد و این رسالت در شرایط حساس کنونی، از ضرورت‌های غیرقابل انکار است.

معاون پژوهشی آموزش و پرورش ایلام با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از برنامه‌های فرهنگی و اردوهای تربیتی افزود که این حضور پرشور، نشان از ظرفیت بالای نسل جوان برای پذیرش مفاهیم عمیق دینی و انقلابی دارد و باید از این فرصت برای تقویت هویت ملی و دینی آنان بهره گرفت.

ولدبیگیان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا، نشست‌های معرفتی و برنامه‌های فرهنگی متناسب با نسل نوجوان، زمینه‌ساز آشنایی عمیق آنان با سیره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهد بود و این مسیر، مؤثرترین راهکار برای مصون‌سازی نسل جوان در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان به شمار می‌رود.