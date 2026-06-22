نمایش ۲۵۰ عنوان کتاب از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران در پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن از ۲۷ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز ملی همایشهای پکن برگزار میشود و یکی از مهمترین گردهماییهای صنعت نشر در آسیا و جهان به شمار میرود؛ این رویداد امسال با شعار «کتاب بهعنوان پلی برای ارتباط و گفتوگو؛ راهی بهسوی همکاری و موفقیت مشترک برای همه طرفها» میزبان هزاران فعال حوزه نشر از سراسر جهان است.
گسترش حضور ناشران ایرانی در رویدادهای بین المللی و حمایت از تعاملات صنعت نشر کشورمان در عرصه جهانی با هدف تقویت اقتصاد نشر و توسعه دیپلماسی فرهنگی، از رویکردهای جدی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره مدیریتی اخیر به شمار میروند. در این راستا خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف معرفی فرهنگ، زبان و ادب فارسی، توسعه تعاملات فرهنگی، گسترش همکاریهای حرفهای میان ناشران ایرانی و ناشران بینالمللی، معرفی ظرفیتهای ترجمه و انتشار آثار فارسی در بازارهای جهانی و همچنین تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن حضوری پررنگ و فعال دارد.
در غرفه جمهوری اسلامی ایران در این دوره ۲۵۰ عنوان کتاب در حوزههای متنوعی از صنعت نشر کشورمان، همچون آثار رهبر شهید انقلاب، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات کلاسیک و معاصر، ادبیات دفاع مقدس، ایرانشناسی، هنر و مطالعات فرهنگی عرضه شده است. هویت بصری غرفه جمهوری اسلامی ایران در تناسب با هدف معرفی فرهنگ، تمدن و ادبیات ایرانی و بازتاب هویت ملی کشورمان در عرصه بین الملل طراحی شده است. در طراحی دیواره غرفه نماد «IRAN: the land of unity and solidarity» (ایران؛ سرزمین اتحاد و همبستگی) در قالب نقشه جمهوری اسلامی ایران با هدف همبستگی و اتحاد مردم در جنگ اخیر نمایش داده شده است. همچنین در طراحی ویژهای با موضوع کودکان شهید میناب نقش بسته است. بخش دیگری از طراحی غرفه به معرفی آثار و میراث فکری رهبر شهید اختصاص دارد و کتابها و آثار منتشر شده ایشان در کنار دیگر آثار منتخب نشر ایران ارائه شده است.
در این دوره رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن در برپایی غرفه کشورمان همکاری دارد. حضور جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بینالمللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، ادبی و فکری کشور، توسعه همکاریهای نشر و گسترش حضور آثار ایرانی در بازارهای جهانی کتاب به شمار میرود و زمینهساز تقویت تعاملات فرهنگی میان ایران، چین و سایر کشورهای حاضر در نمایشگاه خواهد بود.
نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن از سال ۱۹۸۶ برگزار میشود و امسال در فضایی به وسعت ۶۰ هزار متر مربع برپا شده است. این نمایشگاه علاوه بر کتابهای چاپی، حوزههایی همچون نشر دیجیتال، تجارت حق نشر، انیمیشن و کمیک را نیز پوشش میدهد. توجه ویژه به هوش مصنوعی و فناوریهای نوین نشر از ویژگیهای شاخص دوره سیودوم به شمار میرود و پاویونی مشترک برای نشر آنلاین و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در محوطه نمایشگاه ایجاد شده است.
بر اساس آمار برگزارکنندگان، بیش از ۲۶۰۰ ناشر و مؤسسه نشر از بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه جهان در این دوره حضور دارند و بیش از ۲۲۰ هزار عنوان کتاب در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است. همچنین ۱۰ کشور جدید از جمله مجارستان، آفریقای جنوبی، پرو و اکوادور برای نخستینبار در این رویداد شرکت کردهاند.
یکی از مهمترین نوآوریهای این دوره، راهاندازی بخش «اعطای مجوز مالکیت فکری» است که با حضور بیش از ۱۲۰ فعال شناختهشده حوزه حقوق مالکیت فکری بستری تازه برای همکاری میان صنعت نشر و صنایع فرهنگی فراهم کرده است. در طول برگزاری نمایشگاه نیز نزدیک به یکهزار نشست تخصصی، رویداد فرهنگی و برنامه مرتبط با حقوق نشر برگزار میشود.
امارات متحده عربی مهمان ویژه سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن است و با بیش از ۱۰۰ ناشر و ۲۰ نهاد فرهنگی در قالب پاویون «خانه امارات» و با شعار «جامعه و مردم» در این رویداد حضور یافته است. حضور ایران در این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ادبی کشور، توسعه همکاریهای نشر و گسترش حضور آثار ایرانی در بازارهای جهانی کتاب محسوب میشود.
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