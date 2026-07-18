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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

فراخوان ملی نخستین رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» منتشر شد

فراخوان ملی نخستین رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» منتشر شد

نخستین رویداد ملی «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از نهادهای فرهنگی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شورای مقاومت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین کشور و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هلدینگ دانش‌بنیان پیشگامان، سازمان مشارکت‌های زنان بنیاد، شتاب‌دهنده زیتون و سایر نهادها و مجموعه‌های همکار، فراخوان ملی نخستین رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» با شعار «از ایده تا محصول؛ نوآوری در خدمت زائر، مقاومت و تمدن نوین اسلامی» منتشر شد.

این رویداد با هدف شناسایی، حمایت و توسعه محصولات، خدمات و فناوری‌های نوآورانه در حوزه اربعین، مقاومت و زیست‌بوم مواکب برگزار می‌شود و بستری برای حضور فعالان صنایع خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، هنرمندان، پژوهشگران، استارتاپ‌ها و صاحبان ایده و محصول فراهم می‌آورد.

محورهای اصلی رویداد شامل مقاومت، جهاد تبیین و روایت جهانی اربعین، هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین، فناوری‌های هوشمند و خدمات زائر، صنایع خلاق فرهنگی و هنری، اقتصاد فرهنگ و کسب‌وکارهای خلاق، گردشگری زیارت، دیپلماسی مردمی، امت‌سازی و تمدن نوین اسلامی است.

آثار و محصولات منتخب پس از ارزیابی تخصصی، از آموزش و راهبری، حمایت از توسعه و تجاری‌سازی، معرفی به مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها و همچنین حمایت از طرح‌های برگزیده تا سقف ۵ میلیارد ریال بهره‌مند خواهند شد.

شعار این رویداد:

«از ایده تا محصول؛ از خدمت به زائر تا تمدن‌سازی نوین اسلامی»

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به کانال ایتای رویداد به نشانی @sanaye_khallagh مراجعه کرده یا از طریق نشانی https://digiform.ir/arbaeenmokeb1405 نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

فراخوان ملی نخستین رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» منتشر شد

کد مطلب 6891165
زهرا اسكندری

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