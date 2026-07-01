به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بغدادی با بیان اینکه طراحان باید به یکی از ارکان اصلی برگزاری رویدادهای مد و لباس تبدیل شوند، اظهار داشت: طراحان نباید صرفاً بهعنوان شرکتکننده در رویدادها حضور داشته باشند، بلکه لازم است در اتاقهای فکر، تصمیمگیری و طراحی رویدادها نیز نقشآفرین باشند.
وی افزود: هرچه از ظرفیت طراحان با دیدگاهها و سلایق مختلف بیشتر استفاده شود، خروجی رویدادها به نیازهای جامعه و صنعت، نزدیکتر خواهد شد و کیفیت برگزاری آنها نیز ارتقا مییابد.
این فعال حوزه مد و لباس با اشاره به توانمندی طراحان جوان کشور تصریح کرد: امروز طراحان جوان بسیار خلاق و توانمند هستند، اما هنوز بستر مناسبی برای همافزایی، آموزش تخصصی و ارتباط مؤثر آنان با صنعت فراهم نشده است. اگر این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانند آینده روشنی برای صنعت مد و لباس ایران رقم بزنند.
بغدادی در ادامه، بازسازی اعتماد میان طراحان و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور را یکی از مهمترین نیازهای امروز این حوزه دانست و گفت: در سالهای گذشته فاصلهای میان طراحان و کارگروه ایجاد شد که پیامدهای آن همچنان قابل مشاهده است، اما در ماههای اخیر اقدامات امیدوارکنندهای برای بهبود این وضعیت آغاز شده، هر چند اعتمادسازی فرآیندی زمانبر است و باید با استمرار ارتباط، مشارکت و حمایت از فعالان این حوزه دنبال شود.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی، معرفی طراحان به بخش صنعت، ایجاد زمینه حضور آنان در پروژههای تخصصی و حمایتهای مادی و معنوی را از جمله اقداماتی برشمرد که میتواند این مسیر را تسریع کند.
بغدادی همچنین «تدوین تقویم منسجم رویدادهای مد و لباس» را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلات سالهای گذشته، برگزاری برخی رویدادها در زمانهایی بوده که تولیدکنندگان، مزونداران و طراحان درگیر فعالیتهای فشرده بازار هستند و همین موضوع از میزان مشارکت و اثربخشی رویدادها کاسته است.
وی با تأکید بر اینکه «هر رویداد باید دارای دستاوردی ماندگار باشد»، افزود: رویدادها نباید با اختتامیه به پایان برسند؛ بلکه باید از ظرفیت برگزیدگان، ایدهها و نتایج آنها برای توسعه صنعت و برنامهریزی رویدادهای آینده استفاده شود.
بغدادی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از ویژندهای بزرگ و حتی متوسط کشور به اهمیت طراحی پی برده و دپارتمانهای تخصصی طراحی ایجاد کردهاند. همین نگاه باید در رویدادهای مد و لباس نیز تقویت شود تا طراحان بهعنوان یکی از پایههای اصلی تصمیمسازی و اجرای رویدادها، نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
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