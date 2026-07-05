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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

مرحله چهارم مطالبات ناشران نمایشگاه کتاب کلید خورد

مرحله چهارم مطالبات ناشران نمایشگاه کتاب کلید خورد

مرحله چهارم مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری؛ قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: چهارمین مرحله از پرداخت مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روز پنجشنبه یازدهم تیرماه (۱۴۰۵) انجام شد.

وی ادامه داد: با پرداخت‌های انجام‌شده در این مرحله، مجموع مطالبات پرداخت‌شده به ناشران به حدود ۸۵ درصد رسیده است. تسویه باقیمانده مطالبات نیز پس از رفع اختلالات بانکی و تامین اعتبار یارانه، در دستور کار قرار دارد و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

‎ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اضافه کرد: متاسفانه مرحله چهارم پرداخت به دلیل اختلال در سیستم بانکی با تاخیر حدود دو هفته‌ای مواجه شد که تلاش کردیم تا با بررسی راهکارهای مختلف پرداخت با سرعت انجام شود.‎ پیش از این نیز در سه مرحله در تاریخ‌های چهارم، دوازدهم و هفدهم خردادماه، ٧٠ درصد از مطالبات ناشران پرداخت شده بود.

‎هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا چهارم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار شد.

کد مطلب 6879816
زهرا اسكندری

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