به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌نامه مکتوب آیین بزرگداشت شهید علی لاریجانی ۶۶ صفحه‌ای و به سردبیری نیکنام حسینی‌پور، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر شده و در آن گزارش مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی، یادداشت‌ها و روایت‌هایی درباره زندگی و شخصیت وی، دست‌نوشته‌ها، خاطرات و مجموعه‌ای از تصاویر این شهید گردآوری شده است.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده بود: «ارواح طیبه‌ شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیت‌الله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.»

این ویژه‌نامه را از اینجا دریافت کنید.