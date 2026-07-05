به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان نگارش «تک نگاری مردم شناختی» از مراسمات وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ویژه اساتید، پژوهشگران، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی علوم انسانی به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شد.

ضرورت پژوهش:

هر فرهنگ و جامعه‌ای سطوح و لایه‌های مختلفی دارد. مراودات روزانه و بازنمایی‌های رسانه‌ای معمول، عمدتا بازتاب دهنده لایه‌های بیرونی و ظاهری هستند. اما در هر فرهنگ و جامعه‌ای، لحظات و رویدادهایی وجود دارد که لایه‌های عمیق‌تر و باطنی بروز و ظهور روشن‌تر و صریح‌تری می‌یابند. برخی از بحران‌های طبیعی، جنگ‌ها، انقلاب‌های اجتماعی، آیین‌های فراگیر و... نمونه‌هایی از این سنخ لحظات هستند. از منظر پژوهشگران علوم انسانی، این لحظات و اتفاقات، فرصت‌های مغتنمی هستند برای مطالعه و شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر آن جامعه.

افزون بر این مقدمه، درادبیات دینی چنانچه در رویدادی «حقیقت» به صورت روشن و صریح آشکار شود، آن رویداد ایام‌الله خواهد بود. به تعبیر امام شهید انقلاب، ایام‌الله آن روزی است که انسان دست قدرت خدا را در حوادث مشاهده می‌کند. ایشان ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی را ایام اللهی دانستند که در آن باطن جامعه ایرانی، بروز و ظهور یافت.

«آن روزی که ده‌ها میلیون در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خونِ فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگ‌ترین بدرقه‌ی جهان را شکل دادند، این یکی از ایّام‌الله است. آنچه اتّفاق افتاد، کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد.... ملّت ایران در قضیّه شهادت حاج قاسم باطن خود، قاعده و زیربنای فکری خود و احساسات صادقانه‌ی خود را نشان داد.» (بیانات آیت الله شهید خامنه ای در نمازجمعه 27 دی 1398)

اینک و در آستانه ایام‌الله وداع و تشییع تاریخی ملت ایران با رهبر شهید خود، فرصت دیگری برای بروز و ظهور باطن جامعه ایرانی فراهم گردیده است. شکر این نعمت از سوی فعالان عرصه علوم انسانی، مستلزم آن است که فراتر از حضور شخصی و بهره مندی معنوی، خوانشی تئوریک از کنش‌های جامعه‌ای که چنین حماسه‌ای را رقم می‌زند، ارائه دهند تا بتوانند ایام اللهی که در آن حقیقت و حقانیت انقلاب اسلامی به بروز و ظهور رسیده است را بازنمایی کنند. غلفت از این سنخ اقدامات این فرصت را به جریان ژورنالیستی غربزده خواهد داد تا هم کیفیت و هم کمیت این حضور را انکار و تحریف نمایند تا در نهایت چنین رخداد عظیمی به عنوان ایام الله انقلاب اسلامی در حافظه جمعی جامعه ایرانی ماندگار نشود.

تک نگاری مردم شناختی، قالبی است که از یک سو امکان به اشتراک گذاری مشاهدات صاحب نظر علوم انسانی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر خواننده را از سطح مشاهدات به عمق معانی و انگیزه‌های مشارکت کنندگان در آن رویداد رهنمون می‌سازد. دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، از همه پژوهشگران، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های مختلف علوم انسانی دعوت می‌نماید تا با نگارش و ارسال تک نگاری‌های مردم شناختی از مراسمات وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، زمینه انتشار کتاب‌هایی با این موضوع را فراهم سازند.

لطفا نگاشته‌های خود در این زمینه را در پیام‌رسان بله به کاربری @mim_taghizade ارسال فرمایید. برای اطلاعات بیشتر نیز می توانید با شماره تلفن: 09397413781 تماس حاصل فرمایید.