باید منافع جمهوری اسلامی ایران را بر خود ترجیح دهیم

قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شخصیت شهید لاریجانی گفت: آقای لاریجانی هم به دلیل جایگاه خانوادگی، ذکاوت و باور عمیقی که داشت، توانست شخصیتی از خودشان به نمایش بگذارد که هم سیاستمدار و معتقد بود و هم اخلاص بسیار بالایی داشت.

وی ادامه داد: آقای لاریجانی در هر سنگری که بود، خدمات فراوانی ارائه می‌کرد. زمانی که در سازمان صداوسیما فعالیت داشت، کار بسیار درخشانی انجام داد و در زمانی که وزیر فرهنگ اسلامی بودند، ما توفیق داشتیم که در این حوزه نقش‌آفرینی کنیم و زحمات‌شان را از نزدیک ببینیم. بزرگ‌ترین ساخت و ساز در واقع یا شروع ساخت و سازهای فرهنگسراهای سراسر کشور، تالار بزرگ در زمان او آغاز شد و حتی در کانون فرهنگی هنری مساجد با تدبیر بسیار اقدامات مؤثری را انجام داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: آقای لاریجانی بسیار با ذکاوت بود و مثل او را در کشور کم داریم که هم مدیریت بلد باشد و هم صبور. حتی رهبر شهیدمان درباره ایشان فرمودند که در حق آقای لاریجانی ظلم شد اما او با صبر و متانت عمل کرد. او همه چیز را به زمان واگذار کرد و مرور زمان نشان داد که او چه انسان بزرگی بوده است.

وی بیان کرد: البته دشمنان ما هم به خوبی او را شناختند و افرادی مانند لاریجانی جایگاه‌شان در میان مردم خالی است.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ شهدا در کشور گفت: هم‌اکنون خود مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی هم می‌دانند که مسئولانی همچون شهید سلیمانی و شهید لاریجانی تا چه اندازه میان مردم بزرگ و شناخته شده هستند. زمانی که آنها شهید می‌شوند، همه ما ناراحت می‌شویم چراکه جای‌شان خالی می‌شود. اما ما باید مشی آنها را ادامه دهیم و مردم‌داری کنیم و در نهایت منافع نظام جمهوری اسلامی ایران را بر منافع شخصی خود ترجیح دهیم.