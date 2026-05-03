  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

باید منافع جمهوری اسلامی ایران را بر خود ترجیح دهیم

باید منافع جمهوری اسلامی ایران را بر خود ترجیح دهیم

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: ما باید مشی شهدا را ادامه دهیم و مردم‌داری کنیم و در نهایت منافع نظام جمهوری اسلامی ایران را بر منافع شخصی خود ترجیح دهیم.

قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شخصیت شهید لاریجانی گفت: آقای لاریجانی هم به دلیل جایگاه خانوادگی، ذکاوت و باور عمیقی که داشت، توانست شخصیتی از خودشان به نمایش بگذارد که هم سیاستمدار و معتقد بود و هم اخلاص بسیار بالایی داشت.

وی ادامه داد: آقای لاریجانی در هر سنگری که بود، خدمات فراوانی ارائه می‌کرد. زمانی که در سازمان صداوسیما فعالیت داشت، کار بسیار درخشانی انجام داد و در زمانی که وزیر فرهنگ اسلامی بودند، ما توفیق داشتیم که در این حوزه نقش‌آفرینی کنیم و زحمات‌شان را از نزدیک ببینیم. بزرگ‌ترین ساخت و ساز در واقع یا شروع ساخت و سازهای فرهنگسراهای سراسر کشور، تالار بزرگ در زمان او آغاز شد و حتی در کانون فرهنگی هنری مساجد با تدبیر بسیار اقدامات مؤثری را انجام داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: آقای لاریجانی بسیار با ذکاوت بود و مثل او را در کشور کم داریم که هم مدیریت بلد باشد و هم صبور. حتی رهبر شهیدمان درباره ایشان فرمودند که در حق آقای لاریجانی ظلم شد اما او با صبر و متانت عمل کرد. او همه چیز را به زمان واگذار کرد و مرور زمان نشان داد که او چه انسان بزرگی بوده است.

وی بیان کرد: البته دشمنان ما هم به خوبی او را شناختند و افرادی مانند لاریجانی جایگاه‌شان در میان مردم خالی است.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ شهدا در کشور گفت: هم‌اکنون خود مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی هم می‌دانند که مسئولانی همچون شهید سلیمانی و شهید لاریجانی تا چه اندازه میان مردم بزرگ و شناخته شده هستند. زمانی که آنها شهید می‌شوند، همه ما ناراحت می‌شویم چراکه جای‌شان خالی می‌شود. اما ما باید مشی آنها را ادامه دهیم و مردم‌داری کنیم و در نهایت منافع نظام جمهوری اسلامی ایران را بر منافع شخصی خود ترجیح دهیم.

کد مطلب 6818467
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها