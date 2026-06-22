به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی در مراسم یادبود مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی فیاض که صبح امروز در مسجد امام حسین (ع) بیرجند با حضور مبلغان دینی، مردم شریف و افغانستانیهای مقیم بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: آیتالله فیاض از مراجع جهان تشیع و از افتخارات حوزه علمیه نجف بود.
وی با بیان اینکه آثار مکتوب این مرجع عالیقدر، گواه عظمت علمی ایشان در عرصه فقاهت است، افزود: از تألیفات و آثار بر جای مانده از آیتالله فیاض میتوان به جایگاه ممتاز علمی و ژرفای دانش فقهی ایشان پی برد.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه در روایات، تنها نسبت به یک قشر بر ماندگاری و بقای آنان تصریح شده است، گفت: آن قشر، علما و دانشمندان هستند.
وی در این خصوص به کلام نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) اشاره کرد و افزود: امیرالمومنین میفرمایند: العُلَماءُ باقونَ ما بَقِیَ الدَّهرُ، أعیانُهُم مَفقودَةٌ، و أمثالُهُم فِی القُلوبِ مَوجودَةٌ ، «تا دنیا باقی است دانشمندان باقیاند؛ پیکرهایشان از میان میرود، اما یادها و آثارشان در دلها زنده و ماندگار است.
حجتالاسلام عبادی با تأکید بر اهمیت هدایت انسانها و نقش اثرگذار علما و مبلغان دینی، اظهار کرد: زمانی که سخنی بر زبان جاری میکنیم، در حقیقت خدمتی انجام میدهیم و بسیاری از افراد تحت تأثیر کلام و هدایت بزرگان، مسیر زندگی خود را تغییر داده و آموزههای ارزشمندی را فرا میگیرند.
وی با بیان اینکه ارزشمندتر از هر چیز آن است که انسان بتواند انسانی دیگر را تربیت کند و بسازد، افزود: علمای بزرگ، بهویژه شخصیتهایی که شاگردان فراوانی تربیت کرده و بر جامعه اثر گذاشتهاند، هرچند از دنیا رفتهاند، اما آثار اعمال صالح و تربیتهای آنان همچنان باقی مانده است.
حجتالاسلام عبادی ادامه داد: ما نیز در حد توان خود میتوانیم چنین نقشی ایفا کنیم و اگر دست جوانی را بگیریم و او را به مسیر صحیح هدایت کنیم، آثار این هدایت نه تنها در زندگی آن فرد، بلکه در خانواده، فرزندان و اطرافیان او نمایان خواهد شد.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به جایگاه والای برخی شخصیتهای علمی و دینی، گفت: بزرگان و علمایی همچون شهید مطهری و دیگر اندیشمندان برجسته، با هدایت فکری و فرهنگی جامعه، تأثیرات عمیقی بر جای گذاشتند و رهبران الهی همواره در مسیر هدایت مردم نقشآفرین بودهاند.
حجت الاسلام عبادی بیان کرد: جایگاه علم، ترویج قرآن و سنت و هدایت جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است و آثار آن از بسیاری از امور مادی ماندگارتر و ارزشمندتر خواهد بود.
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