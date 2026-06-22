نوری: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت جدی در نهی از منکر دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام رضا نوری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن جلسات دفتر نماینده ولیفقیه خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به گستره مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: نهی از منکر یک وظیفه همگانی است و همه افراد جامعه، نهادهای حاکمیتی و دستگاهها در قبال اصلاح و سلامت اجتماعی مسئولیت دارند.
وی افزود: در ساختار حکمرانی، هر دستگاه وظایف مشخصی در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی دارد؛ به عنوان نمونه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و جرائم مشهود نقشآفرین است و سایر نهادها نیز باید در حوزه تخصصی خود در مسیر پیشگیری و اصلاح اجتماعی عمل کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به نقش ویژه نهادهای فرهنگی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین مجموعههای فرهنگی، باید در کنار فعالیتهای تبلیغی، مأموریت نهی از منکر را نیز به شکل جدی دنبال کند.
حجت الاسلام نوری با تأکید بر اهمیت برنامهریزی فرهنگی در مناسبتهای مذهبی گفت: در ایام مختلف همچون ماه مبارک رمضان و ماه محرم، میتوان با تولید محتواهای هدفمند و متناسب با نیازهای روز جامعه، موضوعات مهمی همچون استکبارستیزی، مسائل اخلاقی و فرهنگی و موضوع حجاب را به صورت مؤثر به جامعه منتقل کرد.
وی همچنین با اشاره به برخی غفلتها در حوزه مسائل فرهنگی در کنار موضوعات دیگر افزود: لازم است توجه به اولویتهای فرهنگی در کنار سایر مسائل از جمله موضوعات امنیتی مورد توجه جدی قرار گیرد تا از آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزیهای صورتگرفته برای ایام مذهبی و مراسمهای جمعی اشاره کرد و گفت: در این ایام، دستگاهها و نهادها از جمله دانشگاهها، آموزش و پرورش، سپاه و بسیج میتوانند با استفاده از ظرفیتهای خود در حوزه اسکان، پذیرایی و برنامههای فرهنگی نقشآفرینی کنند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در مناسبتهای مذهبی و ملی بیان کرد: لازم است همه دستگاهها و مجموعههای فرهنگی در کنار یکدیگر برای تقویت برنامههای مذهبی و فرهنگی و حضور مؤثر در جامعه تلاش کنند.
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